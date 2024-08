Lankeleisi X3000max : un speedbike pliant abordable qui regorge de puissance pour le tout-terrain

De type speedbike tout suspendu avec une puissance de 1 000 W délivrée par deux moteurs, le vélo pliant Lankeleisi X3000max affiche de hautes performances à prix très compétitif pendant quelques jours pour la rentrée.

Lankeleisi est spécialiste des vélos électriques performants et confortables aux grosses roues, plus communément appelés fat-bikes. Récemment, la marque chinoise avait réussi à combiner cette philosophie sur un speedbike pliant X2000max, sans compromis. Avec son dernier-né X3000max lancé en Juillet 2023, le catalogue s’est enrichit d’une version encore plus ultime.

Une assistance à double moteurs

Le Lankeleisi X3000max est donc un vélo électrique de type speedbike, et de plus pliant. Son format aux roues de 20 pouces lui permet d’être rangé avec facilité dans un garage ou à transporter dans un coffre de voiture avec aisance. Il rentre ainsi dans un carré d’1 m de long et de haut, et large de 70 cm (guidon). Il pèse toutefois 37 kg et ne peut être porté à la main, mais son objectif est de proposer de hautes performances.

Pour ce faire, le X3000max intègre deux moteurs, un dans chaque roue. Ils délivrent une puissance de 1 000 W répartie en fonction du terrain et un impressionnant couple de 95 Nm, venant alimenter l’assistance électrique fonctionnant en 48 volts. Au regard de sa puissance et la vitesse maximale est de 48 à 51 km/h, ce modèle n’est pas légal en France et est à réserver à un usage sur chemins privés uniquement.

Avec de tels chiffres, le Lankeleisi X3000max peut toutefois grimper aux arbres, venant à bout de pentes de 40°. Il peut dire merci aux pneus Chaoyang larges de 4 pouces (60 mm) permettant une excellente adhérence sur tous types de terrain. En descente, le speedbike assure un freinage avec sérénité, à l’aide de freins hydrauliques à disques 180 mm.

Du confort et de l’autonomie à revendre !

Polyvalent, ce Lankeleisi pliant opère au travers d’une transmission Shimano 7 vitesses et promet un excellent confort. Ne se contentant pas de gommes généreuses, le X3000max compose avec une double suspension : une fourche avant à débattement de 120 mm et un ressort arrière.

De plus, le speedbike revendique une excellente autonomie. La capacité de batterie est hallucinante pour un modèle pliant, à 20 Ah (ou 960 Wh), soit 100 à 130 km par charge en pédalant. Avec la seule gâchette d’accélérateur, le X3000max couvre entre 55 et 70 kilomètres.

Enfin, la marque complète la panoplie avec un porte-bagages arrière supportant 24 kg, des garde-boues, une béquille ainsi qu’un fort éclairage avant à LED pour voir en toutes situations. L’écran associé au centre du guidon est de la taille d’un smartphone, parfait pour afficher de grands caractères visibles en permanence.

Un speedbike pliant haute performances à prix avantageux

Bien que très performant et à grande batterie, le Lankeleisi X3000max affiche un tarif équivalent à un VAE pliant classique. En plus du prix très attractif de 2 199 €, il est possible d’ajouter une remise de 100 € grâce au code “Mi100” à rentrer lors de votre commande. En taille unique convenant aux personnes de 1,70 à 1,90 m, le speedbike pliant est disponible en couleur grise ou orange.

Si votre budget est serré, sachez que le Lankeleisi X2000max reprend toutes les qualités principales du grand frère. Au même cadre pliant, au système à double moteur, de batterie 960 Wh, il ne propose qu’une simple suspension avant, au prix de 1 799 €.