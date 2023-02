Depuis le 15 février, ADO a lancé un nouveau vélo électrique pliant, le modèle ADO Air, affiché à 2000 €. Pour vanter ses qualités, la marque nous parle « d’un vélo au poids plume avec une courroie en carbone et une grande autonomie« . Nouveau vélo de référence ou marketing trompeur ?

Après les tests réussis des ADO-A20 (8,5/10) et ADO A20F (8/10), on ne pouvait que vanter les qualités de la marque à innover et proposer des modèles de vélos électriques pratiques et performants. On a donc suivi avec attention le lancement du nouveau vélo électrique pliant, baptisé ADO Air et annoncé comme « le meilleur vélo électrique pliant ultra-léger« . Rien que ça !

Mais, dès le premier regard, notre enthousiasme s’est vite dissipé. Le modèle ADO Air ressemble étrangement à l’un de ses concurrents, le Fiido X — même design, même poids, même puissance, même prix… Une question nous vient directement à l’esprit : ADO Air n’est-il qu’une pâle copie de la concurrence ?

Un vélo électrique pliant aux caractéristiques pas si innovantes

C’est l’argument de vente numéro un : le vélo pèse 16 kg ! C’est vrai que pour cette gamme de prix, c’est un sacré tour de force (à titre de comparaison, le Fiido X fait 8 kg !). Mais, cette qualité n’est en réalité que la partie émergée de l’Iceberg. Pour atteindre ce poids, ADO a dû faire de nombreuses concessions : puissance moyenne (250W), autonomie réelle faible (des tests sur YouTube parlant d’une autonomie réelle tournant plus autour de 50 km), système de pliage vu et revu, freins hydrauliques peu innovants…

L’exemple le plus flagrant est la batterie. Son système d’intégration de la batterie dans la selle est loin d’avoir été bien pensé. En plus d’atteindre une autonomie moyenne (20 km de moins que le Fiido X, pourtant plus lourd et plus puissant), il n’y a aucun moyen de la sécuriser lorsque vous vous absentez. De son côté, le Fiido X intègre un loquet verrouillant la selle à l’aide d’un code. Le choix de la marque ADO permet de gagner du poids, mais être obligé de se balader avec votre selle, à chaque fois que vous laissez le vélo sans surveillance, c’est loin d’être pratique !

Même si le modèle ADO Air n’a pas l’air d’être la révolution attendue, mais simplement un vélo électrique pliant qui se fond dans la masse, la marque propose d’autres vélos intéressants à bien des égards.

Une batterie Samsung et une courroie pour se faire pardonner

On aurait pu aussi parler du design bien plus « cheap » du ADO Air par rapport au Fiido X, mais essayons plutôt de voir le verre à moitié plein. Poids plume et quoi d’autre ?

Dans l’amas de caractéristiques sans éclats, on peut néanmoins entrevoir deux nouveautés qui permettent au ADO Air de sortir, un tant soit peu, la tête de l’eau :

Une batterie Samsung : même si l’autonomie n’est pas au rendez-vous, on est heureux d’apprendre que la marque chinoise a réussi à nouer un partenariat avec Samsung pour sa batterie, un gage de qualité et de durabilité (rassurant quand on imagine le prix d’une nouvelle batterie/selle).

: même si l’autonomie n’est pas au rendez-vous, on est heureux d’apprendre que la marque chinoise a réussi à nouer un partenariat avec Samsung pour sa batterie, un gage de qualité et de durabilité (rassurant quand on imagine le prix d’une nouvelle batterie/selle). Une courroie à la place de la chaine : à l’image du vélo haut de gamme Iweech S+, une courroie en carbone remplace la chaine classique ; un système permettant d’être plus durable et moins bruyant, même si cela empêche l’ajout de vitesses (ce qui peut nuire à l’expérience utilisateur).

Un vélo électrique léger dans sa conception, peut-être même un peu trop.

Finalement, ADO AIR est-il un vélo électrique à oublier ?

Avant de passer votre chemin, un dernier point n’a pas encore été analysé : le prix. En effet, si le vélo ne fait pas rêver dans ses nouveautés (à part le poids), reste-t-il attractif au niveau de son prix ? Spoiler : même pas. Avec un prix de base annoncé autour de 1600€, on est dans la même gamme de prix qu’un autre vélo… le Fiido X.

Le modèle ADO Air, dont le premier prototype date de pile un mois après le lancement du Fiido X (comme c’est bizarre), en est finalement une parfaite copie. L’absence de réelle innovation du vélo de la marque ADO rend son lancement assez inintéressant. Le vélo sera-t-il un échec pour autant ? Pas forcément, mais ce qui est sûr, c’est qu’il ne se démarquera jamais !