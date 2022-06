La nouvelle pompe à air électrique Xiaomi déjà en promo exclusive

Nous vous présentons aujourd’hui une promotion à ne pas rater pour la compacte mais performante Mi Air Pump 1S, à un tarif sans doute jamais vu à ce jour.

Bien que l’on y pense pas systématiquement, avoir une pompe à air peut s’avérer très utile dans de nombreuses situations. Que ce soit pour gonfler un ballon ou ses pneus de voiture, de vélo ou de trottinette électrique, il est toujours pratique d’avoir une pompe à air électrique sous la main. Ainsi, fini les efforts à la pompe à main pour les roues de vélo et les ballons. De plus, vous n’aurez pas besoin de vous rendre en station service pour regonfler et mesurer la pression de vos pneus car oui, une pompe à air électrique fait cela aussi.

Cependant, il est souvent complexe de trouver une pompe à air pratique, compacte, efficace et rapide en même temps. Cessez toutes vos recherches! La Mi Air Pump 1S remplit toutes ces fonctions pour une prix ridiculement bas en ce moment. Ayant un rapport qualité/prix déjà attractif en tant normal, Boulanger vous permet d’obtenir cette pompe à air pour -37% en ce moment, une offre inédite à ne surtout pas manquer.

Compacte, efficace, la pompe à air Xiaomi a su s’intégrer parfaitement au sein de ce marché pour devenir une des meilleures pompe à air du moment.

La pompe à air version Xiaomi

Xiaomi est l’un des leaders mondiaux de la vente de smartphone, cependant ce serait réducteur de qualifier ainsi cette marque. En effet, Xiaomi a su se diversifier au fil des années, que ce soit dans l’univers des objets connectés, dans celui de la bureautique et même dans le monde de la mobilité avec ses trottinettes électriques comptant parmi les meilleures du marché.

La marque de fabrique de Xiaomi est de concevoir des objets pratiques, au design épuré et au rapport qualité/prix agressif. Ainsi, il n’est pas étonnant d’observer que cette pompe à air électrique ne ressemble à aucune autre. Alors que la plupart de celles vendues sur le marché par d’autres marques sont plutôt encombrantes et au design douteux, ici la firme chinoise a développé un modèle très petit, entièrement noir et au design totalement épuré. Cependant ce n’est pas une raison pour en faire un modèle à faible efficacité. En effet, La Mi Air Pump 1S est remarquable pour tous les usages.

Un multiusage ingénieux La Mi Air Pump 1S dispose d'un usage multifonctions, nettement amélioré par rapport à la précédente version. Selon Xiaomi, une charge complète permet de gonfler entièrement deux pneus de voiture ou d'en regonfler huit, ce qui représente un débit d'air de 15L/min, soit 114% de mieux que le modèle précédent. Une charge seulement permet aussi de gonfler entièrement sept pneus de moto, huit pneus de vélo, 69 pneus de trottinette électrique ou encore 36 ballons de football. Une des principales améliorations par rapport au modèle précédent consiste en la programmation de cinq modes de gonflage différents. Ainsi, vous aurez le choix entre le mode manuel, qui vous confère une plage de choix de pression allant de 0,2 à 10,3 bar, le mode vélo (30-65 psi), le mode moto (1,8-3 bar), le mode voiture (1,8-3,5 bar) et le mode ballon (4-16 psi). Vous pourrez enregistrer votre valeur prédéfinie pour chaque mode et votre Mi Ai Pump 1S s'arrêtera dès que la pression désirée sera atteinte, grâce à la précision de mesure de l'ordre de 1 psi.

Une praticité à toute épreuve

Avec sa conception compacte de 12,4cm par 7,1cm, le Mi Air Pump 1S fait déjà figure d’exception. Cependant Xiaomi ne s’arrête pas là dans la recherche de praticité.

Hormis la fonction multi-usage, la pompe à air électrique du géant chinois se démarque notamment par l’utilisation d’un interface USB Type-C, très pratique étant donné son utilisation omniprésente pour les smartphones notamment. Ainsi, la Mi Air Pump 1S pourra être chargée par allume-cigare en voiture, en déplacement grâce à une batterie externe ou à la maison grâce à un adaptateur secteur classique.

Parce que Xiaomi a pensé à tout, la Mi Air Pump dispose aussi d’un éclairage intégré et de deux différents adaptateur de gonflage.

Habituellement proposée à 59,99€, la pompe à air électrique Made in Xiaomi est aujourd'hui proposée à 43,99€ chez Boulanger.