La trottinette électrique Kukirin G2 MAX est en promotion exceptionnelle jusqu’au 30 septembre

La Kukirin G2 MAX est la trottinette en promotion juste avant la fin du mois. Élégante et puissante, elle vous permettra d’atteindre votre destination en toute tranquillité.

La rentrée bat son plein, et quoi de mieux pour aborder cette nouvelle saison que de s’équiper d’un moyen de transport moderne et efficace ? La Kukirin G2 MAX, trottinette électrique haut de gamme, est en promotion exceptionnelle de 48% chez Darty et sur la Fnac jusqu’à la fin septembre. Une occasion en or pour allier praticité et économie !

La trottinette électrique Kukirin G2 Max à 675€ chez Fnac et Darty

Jusqu’au 30 septembre, la Kukirin G2 MAX bénéficie d’une réduction significative chez Fnac et Darty. Initialement proposée à 1 299€, elle est actuellement disponible au prix de 675€, soit une remise de 48% ! Une économie de 624€ qui fait toute la différence.

Et ce n’est pas tout ! Les enseignes proposent également un paiement en plusieurs fois (mais pas sans frais), idéal pour étaler votre investissement sans grever votre budget.

La Kukirin G2 MAX : que vaut-elle sur le marché ?

La Kukirin G2 MAX n’est pas une trottinette comme les autres. Elle se positionne comme un sérieux concurrent face aux modèles phares du marché. Voici pourquoi :

Design robuste et pliable : Son cadre en alliage d’aluminium est à la fois léger et durable. De plus, elle se plie facilement pour un transport et un rangement aisés.

Puissance impressionnante : avec son moteur de 1000W, elle atteint une vitesse maximale de 55 km/h. De quoi vous déplacer rapidement en ville (tout en respectant les limitations de vitesse, évidemment).

Autonomie exceptionnelle : sa batterie de 48V 20Ah offre jusqu’à 80 km d’autonomie. Fini le stress de la recharge quotidienne.

Confort optimal : équipée de pneus tout-terrain de 10 pouces et de suspensions avant et arrière, elle garantit une conduite fluide même sur les routes les plus accidentées.

Sécurité renforcée : son double système de freinage à disque assure un arrêt rapide et sécurisé en toutes circonstances.

Mode double utilisation : passez facilement du mode trottinette au mode scooter grâce à son siège amovible. Parfait pour alterner entre une conduite debout dynamique et une position assise plus confortable lors de longs trajets.

Pourquoi la Kukirin G2 MAX se démarque ?