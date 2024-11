Contrôleur connecté pour radiateur électrique Konyks eCosy en promo : économisez sur votre chauffage

Avec l’arrivée de l’hiver, la gestion du chauffage devient un enjeu clé, tant pour le confort que pour le budget. Et Konyks eCosy est là pour ça. Si vous souhaitez allumer vos radiateurs sans risquer la crise cardiaque en ouvrant la facture, profitez d’une réduction sur cet appareil sur Amazon.

Le contrôleur connecté Konyks eCosy permet de piloter et programmer à distance les radiateurs électriques, en optimisant leur utilisation pour réduire la consommation d’énergie. Compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Home, cet appareil s’intègre facilement dans une maison connectée pour une gestion simple et intelligente du chauffage.

Actuellement en promotion sur Amazon, le Konyks eCosy est proposé avec une réduction de 45 %. Une opportunité idéale pour adopter une solution pratique et efficace afin de réduire vos factures de chauffage cet hiver.

En promotion sur Amazon, le contrôleur Konyks eCosy passe à 32,90 € au lieu de 59,90€, soit 45 % de réduction.

Pour un prix abordable, vous bénéficiez d’un dispositif pratique pour piloter facilement vos radiateurs et gérer au mieux votre consommation d’énergie. Cette offre est idéale pour ceux qui cherchent à réduire leur facture de chauffage en optimisant leur consommation.

Ce modèle a déjà convaincu de nombreux utilisateurs, avec une note de 4,1 sur 5 étoiles et plus de 400 achats le mois dernier. Désigné comme le « Choix d’Amazon », le Konyks eCosy s’impose comme une solution fiable et appréciée pour la gestion du chauffage dans une maison connectée.

Pourquoi choisir le Konyks eCosy pour gérer son chauffage ?

Le Konyks eCosy est conçu pour simplifier la gestion des radiateurs électriques et favoriser les économies d’énergie, sans compromettre le confort. Son écran rétroéclairé et ses boutons tactiles rendent son utilisation intuitive, et sa connectivité permet de piloter les radiateurs à distance depuis un smartphone. Cela signifie que vous pouvez ajuster la température de votre logement en fonction de vos besoins réels, même en déplacement, pour éviter toute surconsommation inutile.

De plus, cet appareil est doté d’une fonctionnalité de pilotage à la voix, compatible avec Alexa et Google Home. Vous pouvez donc contrôler votre chauffage simplement en demandant, par exemple, « Alexa, baisse le chauffage dans le salon ». Cette simplicité d’utilisation s’accompagne d’un réel potentiel d’économies, grâce à des réglages et des automatisations personnalisables.

