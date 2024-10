KitchenAid lance sur une nouvelle gamme pour la cuisine très prometteuse

Les amateurs de café ont de quoi se réjouir : KitchenAid, la célèbre marque d’électroménager, fait une entrée remarquée sur le marché des machines à espresso automatiques.

Alors que le marché bat son plein, on pourrait se demander s’il reste encore une place à se faire. Et bien sûrement ! Vous n’êtes certainement pas tous en possession d’une machine à café dernière génération capable de vous faire du café comme un vrai barista.

Et qui de mieux que KitchenAid pour se lancer à corps perdu sur ce marché ? Alors que son Artisan Robot trône dans de nombreuses cuisines d’apprentis (ou non) pâtissiers, ses nouvelles machines à café automatiques devraient elles aussi conquérir le cœur des amateurs de bon café.

Une nouvelle gamme qui se veut simple et performante

La nouvelle collection de KitchenAid propose trois modèles principaux : la KF6, la KF7 et la KF8, toutes des machines full-auto avec broyeur intégrés. Ces modèles ont été pensés pour offrir une expérience de café aussi personnalisée que professionnelle.

KitchenAid KF6 : La KF6 est le modèle d’entrée de gamme de cette nouvelle collection, disponible au prix de lancement de 1499 € (tout de même). Fidèle à l’ADN de KitchenAid, la KF6 allie robustesse et esthétique, avec des parois métalliques disponibles dans plusieurs coloris (inox, truffe noire, blanc porcelaine). On est cependant quelque peu déçus de ne pas voir le rouge phare de la marque apparaître dans les coloris.

La machine est équipée d’un broyeur en métal, garantissant une grande durabilité, bien que plus sujet à la chauffe que les broyeurs en céramique. Avec la KF6, il est possible de préparer jusqu’à 15 recettes différentes, incluant des espressos, des cafés longs, des americanos, et certaines préparations lactées. La machine est équipée d’un simple tuyau pour le lait, à relier à la buse de distribution du café et à plonger dans un récipient externe. Son panneau de commande comprend un écran couleur (non tactile) et des touches sensitives, permettant de personnaliser la quantité, la température et la proportion de lait.

KitchenAid KF7 : Le modèle KF7, vendu au prix de 1799 €, est une montée en gamme par rapport à la KF6. La KF7 propose 20 recettes différentes, avec un écran tactile plus grand pour faciliter la prise en main. La machine est livrée avec une carafe à lait, reliée à la cafetière par un tuyau souple, rendant la préparation des boissons lactées encore plus simple. Comme la KF6, la KF7 permet de sauvegarder jusqu’à quatre profils utilisateurs, afin de faciliter la préparation des boissons préférées de chaque membre du foyer.

KitchenAid KF8 : Enfin, la KF8 est le modèle phare de cette nouvelle collection, proposée à 1999 €. Avec la KF8, KitchenAid repousse les limites en offrant pas moins de 40 recettes différentes et la possibilité de sauvegarder jusqu’à six profils utilisateurs. La KF8 est également équipée d’un écran tactile encore plus grand, facilitant la navigation à travers les nombreuses options proposées. Ce modèle intègre également des réglages spécifiques pour les boissons végétales, une fonctionnalité bienvenue pour ceux qui utilisent des alternatives au lait traditionnel.

KitchenAid vs les concurrents du marché

Avec cette nouvelle gamme, KitchenAid se positionne face à des acteurs bien établis du marché des machines à café automatiques, comme De’Longhi, Jura ou Philips. L’argument principal de KitchenAid reste son design iconique, reconnaissable entre mille, qui apporte une touche d’élégance dans la cuisine. Contrairement aux autres machines plus techniques et souvent encombrantes, KitchenAid semble vouloir miser sur la simplicité et l’accessibilité, sans pour autant sacrifier la qualité de l’extraction du café.

Comparativement, les modèles full-auto comme ceux de De’Longhi offrent un grand confort, mais parfois au détriment de la personnalisation des boissons… Le point noir réside tout de même dans le prix. Il est très facile de trouver des machines full-auto pour bien moins cher. Maintenant la qualité KitchenAid n’est plus à prouver. À vous de voir si vous souhaitez investir dans la durabilité ou non.