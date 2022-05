La jeune start-up française de Deep Tech Kinetix a développé une plateforme qui permet de créer un avatar en quelques clics seulement ! Elle vient d’annoncer une levée de fonds de 11 millions de dollars auprès d’acteurs majeurs des mondes virtuels, dans le but de rendre la création 3D accessible à tous.

Avec une croissance exponentielle des mondes virtuels, on ne compte plus les jeunes pousses qui fleurissent visant à nous aider à partir à la conquête du Metaverse. C’est la cas de Kinetix une start-up française fondée en 2020 qui a conçu une plateforme “no-code” permettant de créer des avatars et des contenus 3D grâce à l’Intelligence Artificielle. Travaillant en collaboration avec The Sandbox et ZEPETO, le projet a aussi été soutenu à hauteur de 11 millions de dollars par des leaders du Web3 comme Sparkle Ventures, mais aussi des entrepreneurs réputés tel que William O’Farrell le fondateur de Body Labs et After Effects ou encore Xavier Niel à la tête de Station F.

Une aubaine pour le Metaverse dont les avatars devraient contribuer à humaniser ce monde inter-dimensionnel qui peine encore à trouver des adeptes. Si l’initiative réussi elle pourrait conduire à l’émergence de nouvelles catégories de jeux et d’expériences générées par les utilisateurs.

Kinetix vous permet de créer un avatar en trois clics

Vous ne le savez peut-être pas mais créer un avatar tridimensionnel est loin d’être une tâche aisée. Alors bien sûr, il existe aujourd’hui une flopée d’applications vous permettant de créer un avatar, mais oubliez la ressemblance ou encore l’animation 3D, celui-ci restera basique à l’image des avatars VR. Donc à moins d’avoir quelques notions de code, vous aurez vite fait d’abandonner cette tâche pour le moins ardue si vous souhaitez créer un avatar plus complexe c’est à dire complet du corps et en mouvement.

Un modèle d’avatar proposé par Kinetix

Heureusement Kinetix a la solution et vous permet de créer un avatar reproduisant le mouvement de tout votre corps offrant ainsi un rendu plus fidèle. Pour ce faire, l’entreprise vous propose un processus très simple à la portée de n’importe quel internaute.

Oubliez les capteurs et autres gadgets complexes, vous n’aurez besoin que de votre smartphone. Il vous suffit dans un premier temps de télécharger une séquence de mouvements à partir d’une vidéo, si vous êtes un adepte de Tik Tok la difficulté sera de choisir. Si vous ne savez pas bouger n’ayez crainte, vous pourrez télécharger une vidéo youtube.

Une fois que cette étape est terminée, place à la personnalisation. Le site de de Kinetix met à disposition une multitude de supports visuels dans sa librairie. Parmi ces assets vous pourrez y trouver ceux d’Adobe Mixamo et Ready Player Me. Il vous suffit ensuite de choisir le design qui vous correspond le mieux et votre double numérique est terminé !

« Nous fournissons une plateforme pour stimuler le contenu généré par les utilisateurs dans le Metaverse , en rendant la création rapide et facile, nous permettons à des millions d’utilisateurs de concevoir leurs propres avatars animés et d’exprimer leur personnalité de manière libre et amusante. » Yassine Tahi, cofondateur et PDG de Kinetix



Vers un Metaverse plus humanisé et sociable

C’est l’un des enjeux de Mark Zuckerberg, faire du Metaverse un lieu de divertissements et de rencontres. Les fondateurs de Kinetix l’ont bien compris puisque cela a même été le déclic qui les a amené à lancer la plate-forme.

« Le jeu vidéo est alors en pleine effervescence. Et l’on comprend qu’il s’agit non seulement d’un lieu où l’on joue, mais aussi d’un endroit de sociabilisation. C’est là que les jeunes se retrouvent pour voir leurs amis, assister à des concerts » Fndateurs de Kinetix



Ainsi plus l’extension numérique est fidèle de ce qu’attend l’utilisateur de son double numérique et plus des liens forts se tisseront entre l’avatar et le joueur, favorisant alors le processus d’immersion dans le monde virtuel.

La start-up quant à elle est sur la bonne voie puisque le procédé aurait déjà séduit plus de 14 000 utilisateurs. Elle compte même aller plus loin en proposant à ses utilisateurs de monétiser leur créations via son partenaire The Sandbox dont le modèle commercial est basé sur les NFTs. La sociabilisation oui, mais le business avant tout…..