JustWatch : retrouver encore plus facilement des films en streaming grâce à la dernière MAJ

JustWatch vient d’ajouter des nouvelles fonctionnalités à son application et devrait vous permettre de savoir où se trouvent vos films et séries préférés encore plus simplement qu’avant.

Qui ne s’est jamais dit « Je regarderais bien ce film ? Est-ce qu’il est disponible sur Netflix ou Disney+ ? » alors plutôt que de parcourir individuellement le catalogue de chaque plateforme de streaming, vous pourriez d’ores et déjà vous rendre sur JustWatch, entrer le nom du film en question et voir où le trouver légalement.

Mais encore mieux, dernièrement, l’application a ajouté une fonctionnalité très attendue par les cinéphiles.

A lire aussi La qualité vidéo va-t-elle baisser sur Netflix pour réduire l’impact environnemental

JustWatch : l’arrivée des listes sur l’application

Jusqu’à maintenant, JustWatch ne permettait « que » de voir où un film était disponible et suivre les éventuelles dates de sorties.

Mais depuis la dernière mise à jour, l’application vous offre la possibilité :

D’importer vos listes IMDb ,

, De créer des listes de films et séries à partager avec vos amis.

D’être notifié lorsqu’un épisode d’une série (placée dans une liste) sort.

d’une série (placée dans une liste) sort. L’application a également mentionné que les séries et les films seront plus facilement différenciable.

On pourra enfin séparer la liste « famille » de celle « Horreur » !

« Nous sommes ravis de présenter cette nouvelle fonctionnalité qui a été très demandée : des listes faciles à créer, partager et suivre. Nos utilisateurs peuvent enfin avoir plusieurs listes différentes pour séparer les films romantiques de ceux à voir entre amis » David Croyé, PDG de Just Watch

JustWatch : la seule solution pour les cinéphiles ?

Bien sûr, il existe bien d’autres applications pour trouver des films et séries sur les plateformes de streaming. Et si certaines comme TV Time sont parfois plus pertinentes en ce qui concerne les recommandations, elles sont malheureusement souvent payantes…

TV Time : 12€ par an ,

, SeriesGuide : 2€ par an ,

, HOBI : 7,99€ par an ou 10,99€ à vie.

Simple, efficace et gratuit.

JustWatch propose un service entièrement gratuit et qui vient en plus de s’améliorer alors autant en profiter.