iOS 16 : les JoyCon de Nintendo Switch seront compatibles avec l’iPhone

Alors qu’Apple a annoncé hier de nombreuses nouveautés pour tous ses systèmes d’exploitation que sont iOS, iPadOS et macOS. L’une d’entre elles va réjouir les joueurs : le support des JoyCon de la Nintendo Switch.

Sommaire Apple passe la seconde sur le jeu vidéo

C’est une nouveauté qu’on n’attendait pas. Alors qu’Apple a dévoilé les prochaines versions de ses systèmes d’exploitatios pour iPhone, iPad et Mac, certaines fonctionnalités cachées n’ont pas été discutées sur la scène de Cupertino.

Le développeur Riley Testut (derrière le store d’apps AltStore) a découvert dans le code d’iOS 16 qu’il était désormais possible d’appairer JoyCon et manette Switch Pro à un iPhone. Pour se faire, il suffira d’activer le Bluetooth sur son appareil et d’appuyer sur le bouton d’appairage afin qu’ils apparaissent dans la liste des périphériques.

!!! iOS 16 natively supports Nintendo Switch Pro Controllers!!



Can confirm they work perfectly with Delta 😍 pic.twitter.com/p8u1sdjvTt — Riles 🤷‍♂️ (@rileytestut) June 6, 2022

À noter qu’il sera possible de configurer les deux JoyCon comme deux manettes distinctes en maintenant les boutons Capture d’écran et Accueil pendant quelques secondes. Parfait pour jouer à plusieurs donc !

À lire aussi : Apple développe ses propres manettes de jeu pour iPhone, iPad et Mac

Apple passe la seconde sur le jeu vidéo

Autre bonne nouvelle : les manettes de Nintendo Switch sont aussi compatibles avec iPad et même sur Mac, comme testé par nos confrères de iGeneration. De nombreux autres modèles ont été ajoutés à la liste, issus de constructeur comme Logitech ou 8Bitdo. Et visiblement, Apple a voulu faciliter l’ajout de nouvelles manettes à l’avenir en les considérant comme « Assets mobiles » : de nouveaux modèles seront supportées sans nécessiter une mise à jour de l’OS.

On remarque donc une vraie intention à faire des appareils Apple des machines pour le gaming. Lors de la conférence, la firme a dévoilé la nouvelle version de son API, Metal 3, avec des performances en jeu grandement amélioré et un support du Ray Tracing. Niveau logiciel, le Game Center des appareils Apple subira une refonte afin de partager son activité en jeu et donc suivre celle des personnes présentes dans votre liste d’amis.