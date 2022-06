Jouer sur Steam en réalité augmentée c’est pour bientôt

La firme Nreal compte lancer une beta de Steam pour ses lunettes de réalité augmentée d’ici fin juin. Les joueurs vont pouvoir se passer d’un écran pour profiter du catalogue de la plateforme.

Fondée en 2017, l’entreprise chinoise est un acteur important sur le marché de la réalité augmentée avec ses deux paires de lunettes AR Nreal et Nreal Air. Alors que Microsoft réserve ses HoloLens aux professionnels, celles-ci sont accessibles au grand public… Mais pas en France ! Pour le moment, seuls les Allemands et les Espagnols peuvent acquérir les premières en Europe. Quant aux NReal Air, leurs prix ne s’affichent qu’en livre sterling et en Yen. Une fois connectées à un smartphone, elles permettent notamment de regarder des contenus multimédias, de perdre son temps sur les réseaux sociaux et dans le cas qui nous intéresse, de passer plusieurs heures sur des jeux vidéos.

Nreal s’apprête à intégrer Steam à ses lunettes AR

L’entreprise a annoncé l’arrivée imminente de la version beta d’une application Steam pour ses deux produits. C’est une première pour des lunettes de réalité augmentée. La firme a d’ailleurs précisé qu’elle demandera des efforts pour la configurer et que tous les jeux du catalogue ne seront pas optimisés de si tôt. On imagine bien la difficulté de la tâche compte tenu de l’immensité de ce dernier. Il sera donc possible de connecter une de ces paires de lunettes à un PC pour profiter de ses jeux favoris sur un écran virtuel de 200 pouces. Notez qu’elles sont déjà compatibles avec les jeux disponibles sur le cloud gaming du Xbox Game Pass.

Are you ready to Bring your A Game?

Nreal AR Jam launches today!



Develop the app that changes AR for a chance to win big!



Sign up now https://t.co/8mqxzfoWnu#Nreal #BringYourAGame #NrealARJam pic.twitter.com/ww0NL80K5x — Nreal 👓 (@Nreal) June 15, 2022

En parallèle de la sortie de cette beta, Nreal organise un concours de développement d’applications autour de la réalité augmentée. Pour motiver le plus de monde possible à y participer, la firme a prévu un cashprize de 100 000 dollars pour récompenser les plus talentueux.

Un nouvel argument pour la réalité augmentée ?

Contrairement à la réalité virtuelle, cette technologie ne se focalise pas sur le jeu vidéo. Or, il s’agit certainement de l’utilisation le plus susceptible d’intéresser le public. Naviguer sur internet et regarder des films en AR ne suffit pas à justifier une dépense de plusieurs centaines d’euros. La proposition de jouer sur un écran virtuel immense qui coûterait plusieurs SMIC en physique est tout de suite plus motivante. Et l’arrivée imminente de Steam va garnir cette proposition du plus gros catalogue numérique de jeux vidéo existants.