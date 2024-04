Pourquoi jouer aux jeux vidéo est devenu si populaire chez les athlètes professionnels ?

Depuis quelques années maintenant, il est possible d’observer une synergie entre sports virtuels et professionnels. Grâce à l’émergence de certaines plateformes, il est aujourd’hui possible de regarder les stars jouer aux jeux vidéo : mais n’est-ce qu’une simple passion ?

De nombreux sportifs professionnels sont aujourd’hui des fans de jeux vidéo. Que ce soit les pilotes de F1 comme Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris ou des joueurs de football comme Neymar (et bien d’autres que vous pouvez retrouver dans cette liste d’ExpressVPN), les athlètes professionnels passent également du temps sur les jeux vidéo.

L’industrie vidéoludique qui s’affirme d’année en année comme la plus importante dans le secteur culturelle, n’est-elle qu’une énième plateforme pour ces célébrités ?

La simple et véritable passion des sportifs pour le jeu vidéo

Avant de tirer de grandes conclusions, il ne faut pas exclure que certaines célébrités et stars du sport soient également des passionnés de jeu vidéo à leurs heures perdues. Après tout, il s’agit là d’un secteur extrêmement populaire et il y a donc de fortes chances que ces athlètes l’aiment sans contrepartie.

Le groupe de pilotes que nous citions en amont (Norris, Leclerc, etc.) sont amis en dehors du paddock et s’amusent réellement lorsqu’ils jouent aux jeux de Formule 1.

De même pour Diogo Jota (attaquant de Liverpool) qui, au-delà de « simplement » jouer aux jeux vidéo, a créé sa structure d’E-Sport et a remporté la RIC Cup en 2022 (une compétition sur FIFA).

Le jeu vidéo : une opportunité financière

Bien sûr, certains athlètes jouent aux jeux vidéo en direct pour servir de plateforme commerciale à des marques (pour promouvoir la sortie d’un jeu par exemple) mais d’autres comme Shaquille O’Neal y ont vu une opportunité financière.

En effet, la légende du basketball a investi en 2016 dans l’Esport, plus précisément dans l’équipe NRG qui évolue sur League of Legends et Counter Strike. Plus que la simple passion, l’objectif ici était de se positionner très tôt sur un secteur en pleine expansion et de faire fructifier son investissement sur le long terme.

I asked Shaq if esports players are athletes



His answer was frikin beautiful pic.twitter.com/R5O0176nII — Jake Lucky (@JakeSucky) May 25, 2022

Une plateforme pour les influenceurs

Les sportifs professionnels sont aujourd’hui de véritables influenceurs à part entière. Nous les mentionnions plus haut, mais les pilotes de formule 1 comme Charles Leclerc, Lando Norris ou George Russell profitent d’une belle cote de popularité auprès d’un jeune public et nul doute que leurs sessions ont joué un rôle auprès de nouveaux spectateurs.

De même pour la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) qui entre les séries Netflix et maintenant l’exposition de jeux vidéo mis en avant par les professionnels touchent des publics plus variés grâce à l’influence de ses pilotes.

En somme, les jeux vidéo font aujourd’hui partie du quotidien de très nombreuses personnes – dont les athlètes professionnels – et peuvent autant servir à jouer pour son plaisir qu’à investir ou mettre en avant son sport.