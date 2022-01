Les jeux Android sont officiellement disponibles sur PC en bêta

Google l’a dit, Google l’a fait. Le Play Store dédié aux jeux vidéo Android sur les PC Windows 10 et Windows 11 est lancé officiellement dès aujourd’hui dans une bêta pour le moment limitée.

Les jeux Android sont de plus en plus populaires, et c’est bien normal : de nombreux jeunes joueurs ont pour premier appareil un smartphone, et découvre ainsi ce fabuleux monde par le biais du Play Store et de l’App Store. Ce n’est pas pour rien si Fortnite lui-même vise les mobiles ! Le problème, c’est que certains de ces titres sont de facto exclusifs aux smartphones, alors que des joueurs PC voudraient bien s’y pencher eux-mêmes. Auparavant, il fallait donc passer par de l’émulation et des outils peu intuitifs. Mais Google a annoncé récemment développer sa propre solution pour retrouver les jeux Android sur PC.

Le Play Store Jeux sur PC, c’est désormais une réalité

Elle est désormais officiellement accessible en bêta, moins d’un mois après l’annonce de Google. Une page dédiée aux développeurs a elle aussi été mise en ligne, afin de permettre aux studios de développement de s’adapter au mieux à cette nouvelle plateforme qui promet d’attirer de nouveaux joueurs aux attentes différentes. Mais hélas, nous ne pourrons pas tester cela tout de suite : ce test ne profite pour le moment qu’aux joueurs à Hong Kong, en Corée du Sud et en Taïwan. Trois territoires sur lesquels les jeux mobiles, et particulièrement les MOBA, sont extrêmement populaires. Ce n’est donc pas étonnant de retrouver dans la liste des titres mis en avant Mobile Legends, Summoners War ou encore State of Survival.

Une fois inscrit à la bêta cependant, l’utilisation de l’application est totalement transparente. Il suffit de se connecter à son compte Google pour retrouver toute sa progression, comme si l’on jouait sur son mobile. C’est là la grande force de la solution de Google comparativement à celles pré-existantes sur le marché : la simplicité d’installation et d’utilisation. La compatibilité avec Windows 10 et Windows 11 est aussi l’une de ses grandes forces face au support natif des applications Android qui arrive sur la dernière version de l’OS Microsoft.

Une grande question subsiste : comment tout cela fonctionne-t-il ? On sait que Google n’utilise pas le cloud gaming, à l’image de Xbox, pour proposer ses jeux sur PC. Et il ne semble pas non plus qu’il y ait une couche d’émulation pour faire tourner les programmes ARM sur une plateforme x64. On attend des développeurs qu’ils éclaircissent ce point sur les prochains jours. De notre côté, on espère que cette nouvelle application poussera les développeurs mobiles à adopter plus massivement le support des manettes dans leurs jeux, voire même le support du clavier. Certains titres pourraient briller de mille feux grâce à cela.