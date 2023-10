Jeu vidéo d’occasion PS5 : comment trouver les bonnes promos à tous les coups

Avec la hausse de l’inflation et la sortie de jeux vidéo toujours plus réaliste, il faut parfois casser sa tirelire pour se procurer le dernier titre vidéoludique. Néanmoins, il existe quelques conseils pour vous permettre d’acheter les jeux qui vous intéressent à petit prix !

Si vous faites partie de ceux qui possèdent une console de salon nouvelle génération, vous êtes le premier à savoir que les jeux vidéo coûtent très cher. Souvent, pour les titres les plus récents, il faut débourser pas moins de 70 euros et il faut attendre une longue période pour voir ce prix baisser… lorsque celui-ci baisse un jour…

En effet, parfois, notamment lorsqu’un jeu vidéo fait un carton, le prix ne diminue pas ou très peu. Malgré tout, vous pouvez faire de bonnes affaires en vous rabattant sur le marché de l’occasion.

En revanche, ne revendez JAMAIS vos clés USB et disques durs d’occasion, on vous explique pourquoi.

Un jeu vidéo d’occasion : qu’est-ce que c’est ?

Lorsqu’un nouveau jeu vidéo sort, il est proposé par les magasins de grandes distributions, sur le Net et les firmes spécialisées dans son bel emballage sous blister. Ceux qui attendaient le jeu de pied ferme vont sans aucun doute se ruer sur lui à sa sortie et en profiter un maximum. À partir de là, le jeu n’est plus neuf, on dit qu’il est d’occasion.

Sauf si une personne est déçue de son jeu, il faudra attendre quelques semaines, si ce n’est quelques mois avant de voir apparaître sur internet ou dans les enseignes de jeux vidéo, le titre qui vous intéresse dans le rayon des occasions. Contrairement à son prix de vente neuf, les magasins ainsi que les particuliers ne vont pas hésiter à faire une ristourne afin que vous puissiez l’acheter à un prix plus raisonnable, et rentabiliser leur investissement initial.

Micromania, Facebook Marketplace, Easycash, magasins indépendants, Rakuten, Le Bon Coin, etc. Il existe de nombreuses manières d’acquérir des jeux vidéo d’occasion.

Voilà pourquoi il faut savoir être patient pour avoir des jeux vidéo à petit prix. Aucune entité ne bradera le prix des titres qu’il vend. Seuls le temps et l’utilisation ou non d’un jeu font baisser sa valeur.

Si les jeux vidéo d’occasion constituent une belle alternative pour acquérir des jeux plutôt récents pour un prix moindre que celui du neuf, il faut toutefois suivre quelques conseils pour ne pas se faire avoir.

Tout d’abord, vérifiez que le prix du jeu vidéo d’occasion que l’on vous propose est inférieur au prix du neuf. Un particulier peut tout à fait revendre un produit plus cher, notamment lorsque celui-ci devient une denrée rare. Lorsque la PS5 était sortie, de nombreuses personnes n’avaient pas hésité à l’acheter pour la revendre bien plus chère quelques mois plus tard.

Ensuite, prenez le temps de voir la description du jeu vendu en lui-même. Est-ce que le disque est rayé ? Des traces d’usures existent-elles ? Le jeu est-il toujours sous garantie ? En bref, dans quel état le jeu va-t-il m’être vendu. Sur EasyCash, il est tout à fait possible de voir si les jeux vidéo PlayStation 5 d’occasion sont en excellent état, quasi neuf, ou bien dans un état moins reluisant. Généralement, peu de particuliers revendent leurs jeux s’il est en mauvais état, mais il vaut mieux être prudent !

Si le disque ressemble à ça, il y a très peu de chances qu’il fonctionne dans votre console. Si c’est le cas, vous pouvez aller jouer au loto, car c’est votre jour de chance…

Enfin, n’hésitez pas à aller sur des sites experts en la matière, comme EasyCash. Bien entendu, rien ne vous interdit d’aller sur d’autres plateformes, mais nous vous invitons à consulter le profil du vendeur, de demander des photos si nécessaire, ou même de prendre un rendez-vous pour conclure l’achat si vous êtes dans la même zone géographique.

En suivant ces quelques conseils, vous trouverez la perle rare, celle qui vous fera passer des heures devant votre console de jeu !

Et puis qui sait… Après y avoir joué des mois, ce sera peut-être à votre tour de le vendre, et de faire ainsi un heureux, si ce n’est deux en récupérant une partie de l’argent initialement dépensé.