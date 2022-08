Bien que l’on puisse avoir l’impression qu’il y a toujours de nouveaux titres qui sortent sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et d’autres plateformes, il est important de ne pas oublier qu’il existe encore beaucoup de jeux par navigateur. Ce n’est pas obligatoire de posséder l’une de ces consoles ou de télécharger une application sur votre téléphone pour s’amuser en jouant à des jeux intéressants. Les jeux gratuits en ligne présentent de nombreux avantages. Voici tous ce que vous devez savoir sur les jeux sur internet.

Les avantages des jeux par navigateur

Si vous n’avez pas de console, sachez que les jeux en ligne sur navigateur web sont une alternative vers laquelle vous pouvez toujours vous tourner.

Aucune installation requise sur votre ordinateur

Pour commencer, l’un des grands avantages des jeux par navigateur est qu’il n’est pas nécessaire d’installer quoi que ce soit. En plus de ne pas perdre de temps sur le processus d’installation et de pouvoir jouer rapidement, vous n’aurez pas non plus à vous inquiéter d’un espace de stockage limité sur votre appareil. En optant pour un jeu basé sur internet, vous pouvez vous épargner les problèmes d’ordinateurs ou smartphones saturés et même préserver votre matériel. Idéal pour ceux qui jouent sur téléphone.

Des jeux accessibles au plus grand nombre

Au cas où vous vous demanderiez si cette approche est réellement bénéfique pour vous, gardez à l’esprit qu’elle est idéale en terme d’accessibilité. Par exemple, si vous optez pour un titre qui n’est disponible que sur PlayStation ou Xbox, vous risquez de ne pas pouvoir jouer lorsque vous n’êtes pas chez vous. Les jeux par navigateur sont, dans la majorité des cas, disponibles sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, ce qui signifie que vous n’avez pas besoin de transporter votre console avec vous.

Aussi, les consoles de jeu peuvent être très chères et tout le monde ne peut pas s’en offrir une alors que tout le monde possède un téléphone portable ou un ordinateur personnel, tous deux pouvant être utilisés pour trouver des jeux en ligne. Ces jeux n’exigent pas non plus que vous mettiez constamment à jour votre matériel et vos logiciels pour pouvoir jouer.

Des jeux par navigateur en ligne ultra variés

Les jeux par navigateur sont également populaires car ils offrent une grande variété de jeux, de sorte que chacun peut trouver quelque chose qui l’intéresse. Voici quelques exemples : slither.io, jeu populaire dans lequel vous devez faire grossir votre serpent et battre les serpents des autres joueurs, Townscaper où vous devez construire votre propre ville, le jeu de machine à sous Book of Dead, le jeu de blackjack ou encore les jeux multijoueurs Treasure Arena, Town of Salem et War Brokers qui sont quelques titres à considérer.

Des jeux gratuits pour la plupart

Enfin, un dernier avantage des jeux en ligne sur navigateur web est leur gratuité. Les grands jeux vidéos ont généralement tous un prix élevé, ce qui n’est pas à la portée de tous. Heureusement, il existe d’innombrables jeux gratuits que vous pouvez trouver en ligne et auxquels vous pouvez jouer lorsque vous avez besoin de vous divertir. Bien que certains d’entre eux comportent des achats en jeu, ceux-ci ne sont pas nécessaires pour jouer, ce qui explique pourquoi tant de personnes optent pour les jeux par navigateur.

Les inconvénients des jeux en ligne par navigateur

Bien que les jeux sur internet soient un moyen parfait pour se divertir facilement, vous devez garder à l’esprit que ce type de jeux vidéos présente quelques inconvénients.

Une connexion Internet nécessaire

Tout d’abord, pour jouer à un jeu par navigateur, vous avez besoin d’une connexion Internet, car il s’agit de jeux internet, après tout. Donc, par exemple, si vous n’avez pas de données illimitées sur votre téléphone, ce type de jeux n’est peut-être pas fait pour vous. De plus, il se peut que vous ne puissiez pas vous connecter tous les jours et que votre jeu préféré vous manque. Enfin, si vous perdez votre connexion, la progression que vous avez faite peut ne pas être sauvegardée et vous oblige à recommencer depuis le début. Fustrant.

Une connexion lente peu recommandée

De même, bien qu’une connexion Internet soit nécessaire, l’accès à l’Internet à haut débit est un grand avantage. Il est préférable de vérifier si le jeu auquel vous jouez nécessite une connexion rapide ou s’il dépend de la rapidité de vos réactions. Avec une connexion Internet lente, votre jeu peut commencer à laguer et vous pouvez commencer à avoir un désavantage par rapport aux autres joueurs. Rageant.

Une qualité globalement moins bonne

Enfin, bien que ce ne soit pas toujours le cas, n’oubliez pas que vous risquez de rencontrer des jeux de qualité moindre lorsque vous jouez sur un navigateur web. Ces jeux restent des « jeux flash » avec des graphismes simples qui expliquent le fait qu’ils soient gratuits et sans besoin d’installation.