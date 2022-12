Le Puissance 4, parfois appelé 4 en ligne, est un jeu de société apparu pour la première fois dans les années 70. Il a connu ses lettres de noblesse à travers ses versions vendues par MB puis par Hasbro. Aujourd’hui, de nombreuses versions sont disponibles en ligne. On vous a sélectionné les 5 meilleures pour jouer seul ou entre amis.

Le but du jeu est simple : aligner 4 disques de la même couleur, que ce soit verticalement, horizontalement ou en diagonale. Pour cela, chaque joueur dispose un disque par tour dans une grille composée de 6 rangées et 7 colonnes.

Les versions disponibles en ligne proposent parfois des règles légèrement différentes. Par exemple, la version de Papergames permet de jouer dans une grille plus ou moins grande. Cela a pour avantage de modifier les stratégies à employer et donc de rendre les parties plus ludiques.

Puissance 4 de Papergames : une version hautement paramétrable

Le Puissance 4 de Papergames propose un design épuré, mais particulièrement soigné

Papergames nous livre ici une version particulièrement aboutie du Puissance 4. Vous pouvez en effet choisir la taille de la grille, mais aussi le temps disponible pour chaque joueur. Enfin, vous pouvez affronter d’autres joueurs en ligne, vos amis et même l’ordinateur.

L’ensemble est souligné par une interface soignée qui fait la part belle au minimalisme. On apprécie le système de classement qui permet de défier des adversaires à son niveau.

Accéder au site : https://papergames.io/fr/puissance4

Puissance 4 du site Lulu la taupe : un air de déjà-vu

Cette version rend hommage au célèbre jeu de société lancé dans les années 70

Avis aux nostalgiques, le Puissance 4 du site Lulu la taupe reprend le design du jeu de société de notre enfance. On retrouve la célèbre grille bleue, et ses disques jaunes et rouges. Ici, il est impossible de modifier les dimensions de la grille. On peut cependant jouer contre un ami ou contre l’ordinateur. De quoi s’occuper pendant de longues heures avec cette version particulièrement réussie du jeu de stratégie.

Accéder au site : https://lululataupe.com/tout-age/686-puissance-4

Puissance 4 de c4arena : idéal pour jouer contre vos amis

Vous allez enfin pouvoir défier vos amis à distance !

Ce Puissance 4 au design très épuré propose un grand nombre d’options pour le joueur. Vous pouvez en effet affronter un autre joueur en ligne, jouer contre un ami ou contre l’ordinateur. Mieux encore, vous pouvez même jouer contre un ami à distance ! Pour cela, cliquez sur Play with friend, et transmettez-lui le lien inscrit à l’écran. Une fonctionnalité qu’on apprécie particulièrement.

Lorsque vous jouez contre l’ordinateur, vous pouvez en modifier le niveau de difficulté pour obtenir des parties équilibrées.

Si vous trouvez la grille trop petite, rendez-vous dans les paramètres et cochez la case « Large Board ». Vous bénéficierez alors d’un plateau de jeu plus adapté à la taille de votre écran.

Accéder au site : https://www.silvergames.com/fr/4-in-a-row-multiplayer

Puissance 4 de Casual Arena : un jeu tourné vers le multijoueur

Un Puissance 4 résolument tourné vers le multijoueur

Avec le Puissance 4 de Casual Arena, les possibilités sont nombreuses. Particulièrement tourné vers le multijoueur, cette version vous permet de créer votre avatar et d’affronter des joueurs du monde entier. Vous accumulez des points au fil de vos victoires et grimpez dans le classement.

Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, il est intéressant de créer un compte. Cependant, le mode invité est déjà très complet, vous pouvez même jouer en mode hors-ligne. Côté interface, on apprécie le design coloré et convivial de cette version.

Accéder au site : https://www.casualarena.com/fr/puissance-4

Puissance 4 de Google Chrome : l’extension pour jouer en hors ligne

Une version simpliste qui permet de jouer sans connexion internet

Vous voulez faire une partie de Puissance 4, mais n’avez pas de connexion internet ? Voici la solution : l’extension pour Chrome « 4 In A Row » ou « Connect 4« . Cette extension s’ouvre sous forme de pop-up sur Chrome et vous permet de jouer en hors-ligne. Elle n’offre néanmoins pas la possibilité de jouer contre l’ordinateur, il vous faudra forcément jouer avec quelqu’un.

Si l’interface n’apporte rien de particulier, cette version aura l’avantage de vous dépanner en l’absence de connexion. Pour la télécharger, il vous suffit de vous rendre sur le Web Store de Google Chrome et de cliquer sur installer depuis la page du jeu.

Télécharger l’extension : 4 In a Row