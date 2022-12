Le morpion, ou Tic Tac Toe en anglais a séduit des générations entières d’écoliers par sa simplicité et la rapidité de ses parties. Il se montre en effet idéal pour passer le temps entre deux rendez-vous, que l’on soit seul ou à deux. Pour vous qui souhaitez retrouver les joies du Tic Tac Toe, voici notre sélection des meilleures versions du jeu gratuit en ligne.

Le Morpion, un jeu millénaire !

On retrouve les premières traces de l’ancêtre du morpion dans l’Egypte ancienne, aux alentours de 1300 av. J-C. Il s’agissait à l’époque d’aligner 3 symboles identiques. On en retrouve également des traces dans la Rome Antique, mais aussi dans de nombreuses civilisations amérindiennes. Depuis le XIXe siècle, le jeu n’a quasiment pas évolué : deux joueurs s’affrontent en tentant d’aligner 3 symboles identiques : des croix ou des ronds dans une grille composée de 9 cases.

Désormais, les versions sur ordinateur proposent des variantes qui rendent le jeu encore plus ludique en proposant notamment des grilles de jeu plus grandes.

Google morpion : la façon la plus simple de jouer au morpion

Le morpion de Google arbore une interface minimaliste

Vous avez 5 minutes à attendre et ne savez pas comment vous occuper ? Tapez « jeu morpion » sur Google ! Le moteur de recherche contient en effet un jeu de morpion aussi simple que ludique. À travers une interface toute en sobriété, vous pourrez choisir entre trois niveaux de difficulté et pourrez même affronter un ami en jouant tour à tour.

Accéder au site : Morpion Google

Morpion de Papergames : une version ultra-complète

On apprécie le design minimaliste et parfaitement lisible de cette version

Le jeu de morpion du site Papergames propose de nombreux paramètres configurables. Vous pourrez ainsi jouer de la manière qui vous plaît le plus. Au programme : jeu en ligne, contre un ami ou même contre l’ordinateur. Là où la version Google se contentait de la traditionnelle grille 3×3, Papergames propose également une grille de 5×5. Pour plus de difficulté, vous pouvez aussi régler le temps disponible par tour et par joueur.

Côté interface, Papergames propose un design épuré, mais parfaitement lisible. Cela rend l’expérience de jeu encore plus agréable. On regrette simplement la présence de nombreuses publicités autour du plateau de jeu.

Accéder au site : https://papergames.io/fr/morpion

Ultimate TicTacToe : le morpion version XXL

Avis aux joueurs chevronnés : la grille 7×7 augmente le niveau de complexité des parties.

Si les grilles de 3×3 et 5×5 ne vous suffisent pas, nous avions mieux à vous proposer : la grille 7×7 ! L’Ultimate TicTacToe du site Toupty vous permet en effet de voir les choses en grand pour rendre les parties plus difficiles. Vous pouvez y jouer seul ou avec un ami.

On regrette simplement l’impossibilité de configurer un timer pour chaque joueur. Enfin, il est impossible de régler le niveau de difficulté de chaque partie.

Accéder au site : https://www.crazygames.fr/jeu/ultimate-tic-tac-toe

Morpion Bob l’Eponge : pour les fans du dessin animé

Une version du morpion idéale pour les enfants

Si vous aimez Bob l’Éponge, nous vous avons trouvé le jeu de morpion idéal ! Ici, peu de réglages sont disponibles. Tout l’intérêt de cette version réside dans son esthétique qui rend hommage au célèbre dessin animé. Ainsi, vous retrouvez Patrick et Bob à la place des ronds et des croix dans un décor sous-marin.

Le jeu en lui-même est plutôt simple : on peut simplement choisir de jouer contre un ami ou contre l’ordinateur.

Accéder au site : https://game-game.fr/230324/

Multi Tic Tac Toe : une variante encore plus grande

Cette version propose des règles un peu différentes qui renouvellent l’intérêt du morpion

Si vous vous lassez des règles traditionnelles du morpion, nous vous avons sélectionné cette version un peu particulière. Ici, vous pouvez choisir entre une grille de 3×3, 5×5 ou 10×10. Lorsque vous choisissez les grilles de 5×5 et 10×10, le but n’est pas d’aligner 4 symboles, mais d’aligner le plus de fois possible 3 symboles. La partie se termine quand la grille est complètement remplie.

Cette règle du jeu a l’avantage d’entraîner des parties plus longues puisque toute la grille doit être couverte. Si on aime beaucoup cette version, on regrette que l’interface ne soit pas à la hauteur des versions citées ci-dessus.

Accéder au site : https://game-game.fr/234245/