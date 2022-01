Jeff Wilcox, l’un des papas de l’Apple M1, passe chez Intel

Le SoC Apple M1 a mis une énorme baffe à Intel, c’est un fait. Pas de souci : l’équipe bleue vient de récupérer Jeff Wilcox, le responsable de l’architecture Mac qui a développé l’Apple M1.

Apple a frappé fort en forçant la transition de ses Macbook de l’architecture x86/64 d’Intel vers le SoC maison Apple M1. Cela ne s’est pas fait sans effort : l’entreprise a tout simplement magnifiquement géré cette transition, en développant une couche de compatibilité surpuissante avec Rosetta tout autant qu’un SoC capable de fournir énormément de puissance et d’autonomie simultanément. Depuis, Intel claque des dents, lui qui subissait déjà les assauts d’AMD sur la puissance brute des architectures. Mais il n’a pas dit son dernier mot.

Intel récupère le grand architecte du Apple M1

Nous apprenons en effet sur LinkedIn, via Tom’s Hardware, que la team bleue a réussi à récupérer un gros profil d’Apple : Jeff Wilcox. Ce dernier a travaillé pendant 8 ans chez Apple, et fut le grand responsable de l’architecture Mac. Plus encore, c’est lui qui a géré la transition de la firme de Cupertino des SoC Intel aux SoC ARM, avec tout ce que cela sous-entend de compatibilités à gérer, en prime d’avoir eu sa main sur le développement de la puce M1 elle-même. Il a aussi créé l’architecture de la puce T2 avant cela.

Pour Jeff Wilcox, c’est plus ou moins un retour au bercail. L’homme travaillait en effet chez Intel, où il a géré les SoC dédiés aux PC, avant de rejoindre Apple. Avant cela, il a également fait un passage chez Magnum Semiconductor et Nvidia. Autant dire qu’il ne s’agit pas d’une petite acquisition pour Intel, qui avait déjà annoncé quelques mois auparavant son intention de se battre de toutes ses forces contre Apple.

Ce nouveau profil arrive à un moment important de la vie d’Intel. Au CES 2022, on a pu voir l’équipe bleue être quelque peu à mal face aux efforts d’AMD et de Nvidia. Le premier a dévoilé sa nouvelle plateforme AM5 et de nouveaux processeurs très puissants pour sa plateforme mobile. Du côté de Nvidia, c’est deux nouvelles cartes graphiques et des puces mobiles qui ont été annoncées, pour maintenir une pression toujours plus forte sur ce marché. Intel lui n’a toujours pas présenté sa plateforme hybride ARM/x86/x64, et si ses processeurs de 12e génération semblent très bons, on a hâte de voir plus d’innovation de la part du géant des semiconducteurs. Jeff Wilcox pourrait être le visage d’une nouvelle ère au sein de l’entreprise.