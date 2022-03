Jeep dévoile son premier SUV électrique pour 2023

À l’occasion de la présentation du plan stratégique de Stellantis, des images du prochain modèle de Jeep ont été dévoilées. Premier modèle électrique de la marque, le Jeep Junior est un petit SUV urbain. Attendu pour 2023, ce nouveau modèle s’inscrit dans la stratégie électrique déployée par le groupe.

La course à l’électrification s’intensifie chez les constructeurs automobiles. Stellantis n’y échappe pas et a annoncé son virage vers le tout électrique en Europe d’ici 2030. En effet, ce mardi 1er mars, le constructeur automobile a dévoilé son plan stratégique pour les prochaines années. Très attendue, la feuille de route baptisée «Dare Forward» promet au groupe de devenir « champion de l’industrie dans la lutte contre le changement climatique, en atteignant zéro émission carbone d’ici 2038 ». Alors qu’aucune caractéristique technique du modèle n’a été présentée, Carlos Tavares, patron du groupe, a affirmé que le modèle devrait sortir en 2023 et que deux autres Jeep électriques sont prévues d’ici 2025.

Jeep Junior, le premier modèle tout électrique de la marque

Dans le cadre de sa stratégie de l’électrification de ses véhicules, le groupe Stellantis a bel et bien confirmé l’arrivée de sa toute première Jeep électrique en début d’année prochaine. Bien que les caractéristiques techniques ne soient pas encore connues, l’annonce a été accompagnée d’une image.

Vue arrière de la Jeep Junior.© Jeep

Même s’il reste difficile de juger le gabarit d’une voiture électrique à la seule vision d’une photo, elle permet néanmoins d’avoir un aperçu sur ce modèle appelé Junior (de façon provisoire a-t-il été précisé). Certains penchent déjà pour dire qu’il s’agit d’un petit modèle très similaire à la Jeep Compass et qui doit mesurer aux alentours de 4,20 m.

Au vu de son gabarit, le modèle pourrait être basé sur la plate-forme STLA Small. Ainsi, ce modèle 100 % électrique devrait embarquer un pack batteries entre 37 et 82 kWh et un moteur électrique de 136 ch. Sa capacité quant à elle ne devrait pas excéder les 300 km d’autonomie en ville.

Coté design on est sur du bon jaune tape à l’oeil, idéal pour se faire remarquer en ville. Par ailleurs, la Jeep Renegade avait elle aussi une couleur orange flashy et ce n’est pas la seule caractéristique que la Junior lui emprunte puisque les feux arrière ont ce même motif en “X”. En revanche, la Jeep Junior se démarque par des phares horizontaux plus proches de ceux de la Compass. On retrouve bien entendu la célèbre calandre à 7 fentes (discrète mais bien présente), emblème de la marque et présente sur tous les modèles. En ce qui concerne l’aménagement intérieur du véhicule, aucune information n’a été transmise à ce jour mais il se pourrait que des changements soient effectués avant sa commercialisation.

Dare Forward : un plan stratégique qui vise avant tout la compétitivité

Stellantis se veut champion du secteur automobile dans la lutte contre le changement climatique. Pour atteindre cet objectif, le groupe compte atteindre une empreinte carbone neutre à l’horizon 2038, avec une réduction de 50% d’émissions d’ici 2030. C’est une bonne chose pour la planète et pour l’image du groupe mais pas pour son portefeuille. En effet Carlos Tavares craint déjà les surcoûts engendrés par cette technologie. Il rappelait d’ailleurs lors d’une conférence : «Le but aujourd’hui n’est pas d’exprimer notre opinion. Il s’agit d’être compétitif».

Le plan «Dare Forward» développé par Stellantis

Et oui, le vrai challenge pour Stellantis, ce n’est pas de contribuer à un avenir durable mais de doubler son chiffre d’affaires net pour atteindre 300 milliards d’euros en 2030 et cela passe bien sûr par l’électrification de ses véhicules. Ainsi 75 modèles électriques sont attendus d’ici à 2030 pour ses marques Peugeot, Opel, Fiat, Maserati ou encore Alpha Roméo. La Jeep n’est alors que le début d’une longue série de véhicules électriques qui feront leur apparition sur un marché déjà dominé par Tesla.