JBL : que penser de sa nouvelle plateforme Second Chance ?

Pour donner une seconde vie à vos enceintes usagées, JBL a mis en place une plateforme de revente de ses produits par les particuliers, pour les particuliers. L’occasion d’offrir pour Noël une Boombox à petit prix ou bien de vendre son enceinte Flip 3 enfermée dans un placard depuis plusieurs années.

C’est l’annonce de ce début de semaine : JBL Second Chance vient d’ouvrir ses portes. Cette « plateforme d’échange pour revendre les équipements JBL que vous n’utilisez plus ou en acheter de nouveaux à petit prix » est parti de deux constats : en France, c’est 9 kg de déchets électriques ou électroniques qui sont jetés par habitant dont la plupart des produits sont encore fonctionnels. De même, chaque foyer français stocke en moyenne 11 produits électroniques sans les utiliser. Ainsi, JBL propose de donner une seconde chance à ses produits qui ne servent plus, dans une logique d’économie circulaire dont la marque peut largement tirer profit.

Après la réparation en libre-service d’Apple, c’est au tour de JBL de montrer qu’il s’inscrit dans une économie plus durable.

Second Chance : Prix attractifs, économie circulaire… une plateforme vraiment parfaite ?

Parlons d’abord des intérêts de cette plateforme. Son objectif : revendre des produits secondes, à l’image des modèles proposés par Leboncoin ou Vinted. Mais Second Chance se démarque de ses concurrents en proposant pour les vendeurs un système de majoration du prix du produit vendu.

Pour l’instant, seules les enceintes de la marque sont acceptées sur la plateforme de revente. Les casques ou écouteurs ne sont pas encore disponibles.

Comment marche cette plateforme ? Si vous souhaitez vendre votre produit, il faudra d’abord passer par la création de votre annonce. Le prix du produit que vous souhaitez vendre est fixe : une grille fournie par la marque vous donne le prix de votre enceinte JBL en fonction de son état. Mais ce n’est pas tout, une fois votre produit vendu, la marque vous offre une majoration à hauteur de 20%.

Prenons l’exemple de l’enceinte JBL Pulse 4 — qui apparait d’ailleurs sur notre comparatif des meilleures enceintes portables à 300€. Sur la plateforme Second Chance, l’enceinte en « très bon état » est vendue selon la grille de prix à 160€. Une fois le produit vendu, le vendeur récupère finalement 200€. Une affaire gagnante pour l’acheteur qui a divisé le prix de l’enceinte par presque deux et gagnant pour le vendeur qui a récupéré 40€ de plus.

Des bons d’achat qui profitent au modèle proposé par JBL

En lisant ces lignes, on peut se dire que JBL propose une offre de manière désintéressée, simplement au service de l’économie circulaire. Attention à ne pas accorder non plus trop de crédit à la marque rachetée par Samsung en 2016. En réalité, on ne peut pas nier que JBL profite aussi de ce système : en attribuant des bons d’achat en échange du prix de vente des produits, JBL s’assure que ces clients n’auraient pas l’idée saugrenue de partir chez un concurrent (tout benef’).

Il ne faut pas non plus crier au greenwashing, car ce type d’initiative est déjà un premier effort notable pour donner une seconde vie à nos joujoux technologiques. Mais on aurait tout de même aimé que cet effort soit au niveau d’offres similaires bien plus poussées, à l’image du modèle « seconde vie » de Décathlon.

Le vendeur est tenu de livrer lui-même le produit à l’acheteur en téléchargeant le bordereau d’envoi fourni par la marque. Aucun processus de contrôle de la part de JBL n’est assuré après cette étape.

La plateforme de JBL profite-t-elle vraiment à ces utilisateurs ? Pour les acheteurs, elle reste un bon moyen de contribuer à un modèle économique plus « vert », tout en profitant de prix attractifs. Toutefois, Second Chance pourrait aussi s’avérer être contre-productive : comment justifier cette démarche de « circulaire » si elle incite à acheter de tout nouveaux produits, même s’ils ne sont pas d’une nécessité absolue ? Cela n’encouragerait-il pas encore plus les consommateurs à se débarrasser de leurs objets numériques fonctionnels pour s’équiper des modèles dernier cri ?

Finalement, il est difficile de croire que ce système va faire de nombreux adeptes, à part permettre d’obtenir – selon la marque – « 10 points de karma offerts ». La majoration reste une bonne idée pour inciter à vendre, mais est-elle suffisante pour réellement convaincre à utiliser la plateforme ?