JBL vient de lancer trois nouveaux écouteurs sans fil, les Live FREE NC + et Reflect MINI TWS. Ils utilisent la réduction active de bruit et proposent une étanchéité IPX7. Explications…

La marque américaine JBL, désormais propriété de Harman International Industries, étend encore plus sa gamme d’écouteurs sans fil. Désormais il est possible de trouver un modèle adapté à chaque type d’utilisation. Entre autres nouveautés, la réduction active de bruit et une étanchéité accrue. Découverte des trois derniers modèles du constructeur, les Live FREE NC +, Reflect MINI TWS et Tune 225TWS.

JBL Live FREE NC + : pensés pour un style urbain

Les Live Free NC + ont été pensés pour la vie urbaine. Ils proposent une réduction active de bruit. Ces écouteurs sans fil supportent jusqu’à 21 heures de lecture combinée avec la recharge étui. Aucun câble pas même pour la recharge avec l’étui. Ce dernier est compatible Qi. Vous pourrez choisir votre playlist via les assistants vocaux Hey Google ou bien encore avec Amazon Alexa. Ils proposent une étanchéité IPX7 ce qui ne posera aucun souci avec la sueur ou la pluie. Les Live Free NC + seront commercialisés durant le mois d’octobre au tarif de 159 euros.

Quatre coloris sont disponibles : noir, blanc, rose ou bien encore bleu. Côté son, vous pourrez compter sur la qualité JBL. La réduction active de bruit utilise la technologie Smart Ambient. Notez que vous pourrez utiliser les écouteurs pour les appels comme pour la musique.

Reflect MINI TWS : pensés pour le sport

Le modèle d’écouteurs sans fil JBL Reflect Mini TWS est, quant à lui, pensé pour les sportifs. Les écouteurs sont sécurisés dans l’oreille pour éviter qu’ils ne bougent pendant votre séance de sport. Ils proposent, eux aussi, une réduction active de bruit. L’étanchéité de ces dispositifs est aussi l’IPX7 idéal pour le sport en tout environnement. Ils seront disponibles dès le mois prochain au prix de 149 euros. Côté coloris, vous pourrez choisir entre le blanc, le bleu et le noir.

JBL Tune 225TWS : les successeurs des Tune 220TWS

Dignes successeurs des Tune 220TWS, ce nouveau modèle d’écouteurs sans fil reprend le meilleur de son prédécesseur tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités. L’autonomie est ainsi améliorée tout comme la qualité du son. La qualité des basses est particulièrement soignée. Six couleurs sont disponibles : noir, blanc, bleu, rose, gris et or. Ils seront en vente dans le courant du mois d’octobre au prix de 99,99 euros. Côté autonomie, comptez sur 5 heures de lecture et 25 heures avec l’étui de recharge USB-C.