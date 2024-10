iRobot lance un tout nouvel aspirateur robot laveur très abordable

Le 1er octobre 2024, iRobot, leader mondial des robots domestiques, a dévoilé son tout dernier produit, le Roomba Combo 2 Essential. Ce nouveau modèle, proposé à un prix de 399€ promet d’être aussi performant qu’abordable.

Difficile parfois d’investir dans un aspirateur robot tant les prix peuvent s’envoler. Pourtant, la marque iRobot, pionnière dans le domaine, dévoile un tout nouveau robot qui devrait ravir plus d’un foyer. Avec un prix plus qu’attractif, le Roomba Combo 2 Essential aspire et lave vos sols à votre place. Mais qu’a-t-il de plus que son grand frère, le Roomba Combo Essential ?

Un robot polyvalent avec un design amélioré

Le Roomba Combo 2 Essential se distingue par sa capacité à effectuer deux tâches en une seule étape : aspirer et laver les sols simultanément. Il est équipé de capteurs avancés qui lui permettent de naviguer avec précision autour des meubles et des obstacles, garantissant ainsi un nettoyage en profondeur et homogène de toutes les surfaces. Ce modèle a été conçu pour offrir plus de praticité grâce à des fonctionnalités telles que son pare-chocs repensé, qui assure une navigation fluide, même dans les espaces étroits.

Le Roomba Combo Essential qui ne disposait pas de toutes les nouvelles fonctionnalités de son petit frère.

Outre la fonction d’aspiration, il est doté d’une serpillière en microfibres réutilisable, parfaite pour nettoyer efficacement les sols durs. Le robot peut ajuster sa puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction des besoins spécifiques de chaque pièce. Ainsi, que vous ayez besoin d’un nettoyage en douceur ou plus intense, le Roomba Combo 2 Essential s’adapte pour vous offrir les résultats escomptés.

La base AutoEmpty : un gain de temps précieux

L’un des atouts majeurs de ce modèle est la présence de la base AutoEmpty (une première sur la gamme Essential), qui permet au Roomba de vider son bac à poussière automatiquement après chaque session. Cela signifie que vous pouvez oublier de vous occuper de l’aspirateur pendant 60 jours.

Ce système garantit que même les particules les plus fines, de l’ordre de 0,7 micron, sont capturées et emprisonnées dans un sac scellé, évitant ainsi toute dispersion de poussière dans l’air. Pratique pour tous ceux souffrant d’allergies.

Plus puissant, plus intelligent

Comparé à la première génération de la gamme Essential, le Roomba Combo 2 Essential offre une puissance de nettoyage doublée. Grâce à son système d’aspiration optimisé et ses brosses multi-surfaces, il est capable de capturer tous les types de saletés, des poils d’animaux aux particules les plus fines. Avec ses quatre niveaux de puissance d’aspiration, il peut s’adapter aux différentes surfaces, qu’il s’agisse de moquettes épaisses ou de sols durs.

Avec une autonomie de 120 minutes, il est capable de couvrir de grandes surfaces. Que vous soyez en appartement ou en maison, vous pouvez donc compter sur lui.

En termes d’intelligence, le robot fonctionne avec le système iRobot OS, permettant ainsi une personnalisation complète des sessions de nettoyage. Par exemple, la fonction « Clean While I’m Away » permet au Roomba de démarrer automatiquement le nettoyage lorsque vous n’êtes pas là. Parfait pour retrouver la maison propre au retour du travail et des vacances.

Un excellent rapport qualité-prix

À un prix de 399 €, le Roomba Combo 2 Essential se positionne comme une option bien plus abordable que les modèles haut de gamme du marché. Pour autant, il ne semble pas faire l’impasse sur la qualité ou ses fonctionnalités.

Sa capacité à vider automatiquement le bac à poussière, couplée à une puissance de nettoyage améliorée, fait de ce modèle une solution pratique et rentable pour tous ceux qui ne souhaitent pas dépenser un SMIC dans un aspirateur. De plus, son autonomie de 120 minutes lui permet de couvrir de grandes surfaces en une seule charge.

Avec la promesse d’un nettoyage plus rapide, plus facile et plus efficace, le Roomba Combo 2 Essential est déjà en vente en France sur iRobot.com.