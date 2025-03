Face à Roborock, iRobot dégaine 8 nouveaux aspirateurs robots pour reprendre sa place de leader

iRobot dévoile huit nouveaux Roomba pour rivaliser avec les marques chinoises qui dominent actuellement le marché des aspirateurs robots. Le fabricant américain joue gros et espère reconquérir le marché avec des innovations attendues depuis longtemps.

Vous vous souvenez de votre premier Roomba ? Il y a quelques années, c’était LA référence de l’aspirateur robot. Mais entre-temps, Roborock, Dreame ou encore Ecovacs sont passés par là, laissant iRobot loin derrière. Après une période compliquée marquée par un rachat raté par Amazon et le départ de son fondateur historique Colin Angle, la marque américaine tente une ultime riposte avec huit nouveaux modèles, tous dotés d’une technologie clé : le LiDAR. De quoi se remettre dans la course ? Voici ce qu’on en pense.

iRobot et sa nouvelle stratégie pour rivaliser avec les géants chinois

Pour se relancer, iRobot mise tout sur une gamme entièrement renouvelée. Cette fois, pas question d’être en retard : fini les caméras classiques, place au LiDAR. C’est une vraie évolution puisque cette technologie laser est bien plus précise pour cartographier votre maison. Résultat, ces Roomba promettent de nettoyer mieux, plus vite et surtout sans se perdre en route.

Voici l’ancien Roomba Combo. Plus design que le nouveau à notre humble avis.

Huit modèles débarquent donc dès le 18 mars 2025 en France, de l’entrée au très haut de gamme, avec des prix allant de 299 € à 799 €.

Les modèles phares à retenir :

Roomba 505 Plus Combo (799 €) : le champion du ménage autonome avec une station AutoWash qui vide, lave et sèche automatiquement les serpillières. Il traque même la poussière jusque dans les coins grâce à la technologie PerfectEdge.

: le champion du ménage autonome avec une station AutoWash qui vide, lave et sèche automatiquement les serpillières. Il traque même la poussière jusque dans les coins grâce à la technologie PerfectEdge. Roomba 405 Plus Combo (699 €) : flexibilité maximale avec la possibilité de laver et aspirer en simultané. Pilotage simplifié via Alexa, Siri ou Google Assistant, et nettoyage intensif grâce à une puissance d’aspiration 70 fois supérieure aux anciens modèles.

: flexibilité maximale avec la possibilité de laver et aspirer en simultané. Pilotage simplifié via Alexa, Siri ou Google Assistant, et nettoyage intensif grâce à une puissance d’aspiration 70 fois supérieure aux anciens modèles. Roomba 205 DustCompactor Combo (449 €) : une première mondiale pour ce modèle équipé d’un compacteur de poussière intégré. Fini les grosses stations encombrantes : tout est dans le robot, et vous pouvez oublier son réservoir pendant 60 jours.

: une première mondiale pour ce modèle équipé d’un compacteur de poussière intégré. Fini les grosses stations encombrantes : tout est dans le robot, et vous pouvez oublier son réservoir pendant 60 jours. Roomba 105 Combo (399 € avec base / 299 € sans base) : entrée de gamme mais ultra-pratique avec une autonomie jusqu’à 75 jours grâce à sa base AutoEmpty. C’est l’aspirateur idéal pour les adeptes du nettoyage zéro effort.

iRobot tente de rattraper son retard technologique face aux marques chinoises

On ne va pas se mentir, cette stratégie ressemble beaucoup à ce que proposent déjà Roborock ou Dreame. Les serpillières rotatives ? Les bases de vidage auto ? Le LiDAR ? Tout cela existe depuis un moment chez la concurrence.

Mais l’atout majeur d’iRobot reste sa réputation de qualité et de fiabilité construite pendant des années. S’ils arrivent à maintenir cette exigence tout en intégrant enfin les technologies qui manquaient cruellement à leurs anciens modèles, iRobot pourrait réussir à convaincre ceux qui hésitaient encore à investir dans des marques chinoises moins établies.

Notre verdict : est-ce suffisant pour battre Roborock ?

Les nouveaux Roomba apportent enfin les innovations attendues, mais ils devront convaincre sur le terrain pour réellement rivaliser avec Roborock et les autres. Surtout au vu des innovations annoncées lors du CES 2025 qui sont clairement bien au-dessus de ce que compte proposer iRobot. Pour autant, les tarifs de la marque restent ultra compétitifs, mais attention : l’expérience utilisateur et la fiabilité seront déterminantes. Affaire à suivre dès les premiers tests en conditions réelles !

En attendant, iRobot montre qu’il est prêt à se battre pour reconquérir vos sols. À suivre de très près cette année !

Et vous, vous êtes plutôt Roborock, Dreame, iRobot ou un autre ? Dites-nous tout dans l’espace commentaires !