iRobot lance la gamme Roomba i5 : un aspirateur robot encore plus performant

iRobot, l’entreprise américaine leader des robots aspirateurs, étoffe sa gamme et dévoile deux nouveaux modèles d’aspirateurs robots : Roomba i5 et i5 +. Avec ces modèles iRobot propose de nouvelles fonctionnalités et une cartographie plus poussée.

Les nouveaux modèles Roomba i5 et i5+ viennent compléter la gamme de l’entreprise iRobot, le leader américain des aspirateurs robots. Déclinés en deux versions (la version + dispose d’un système de vidange automatique), il s’agit en réalité d’une version améliorée d’un précédent modèle : le Roomba i3.

« Les Roomba i5 et i5+ élargissent notre gamme pour offrir non seulement une intelligence, des performances de nettoyage et une valeur exceptionnelles, mais aussi une personnalisation renforcée et un meilleur contrôle grâce au logiciel d’intelligence domestique d’iRobot. » Stefan Bernard, General Manager d’iRobot EMEA

iRobot Roomba i5 : un aspirateur robot plus intelligent et plus efficace

Le Roomba i5 se distingue du modèle Roomba i3 par un nouveau système de cartographie intelligente qui a été revu et perfectionné. L’aspirateur robot apprend l’agencement de votre maison en créant des cartes intelligentes Imprint. Contrairement aux autres modèles, ce système permet au Roomba i5 de nettoyer des zones délimitées, il vous sera alors possible d’ordonner au robot d’aspirer le salon en ignorant les autres pièces de la maison.

L’aspirateur robot Roomba i5 peut-être contrôlé via l’application iRobot Home ou les assitants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri.



Piloté par iRobot Genius, l’aspirateur est aussi doté de fonctionnalités intelligentes qui mémorisent vos préférences de nettoyage. Le robot est alors en mesure de vous suggérer des programmations personnalisées : il peut proposer des cycles de nettoyage en fonction des saisons (notamment au printemps, une saison redoutée pour les personnes souffrant d’allergies) mais aussi d’intensifier les passages lors de la mue de vos animaux domestiques par exemple .



Grâce aux fonctionnalités intelligentes, l’aspirateur mémorise vos préférences de nettoyage.



L’aspirateur peut nettoyer n’importe quelle pièce, à tout moment, que ce soit à un horaire fixe ou à la demande, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Il dispose d’un système de nettoyage en trois étapes équipé de deux extracteurs en caoutchouc multisurfaces qui s’adaptent à différents types de sol (carrelage, tapis) et aspirent les poils des animaux de compagnie sans s’emmêler.

Pour ce qui est de la connectivité ce sera comme pour les autres modèles de la marque, le Roomba i5 se pilote via l’application de la marque iRobot Home, ou via les assistants vocaux avec lesquels il est compatible : Google Assistant, Alexa et Siri.

Le Roomba i5 + : une version avec une vidange automatique

L’aspirateur robot Roomba i5 est aussi décliné dans une version « + ». Celle-ci est accompagnée de l’Automatic Dirt Disposal Clean Base, une station de charge et de récupération des poussières qui permet à l’aspirateur de se vider dans un sac AllergenLock capturant capture 99 % du pollen et des moisissures. De plus cette base peut contenir selon le fabricant jusqu’à 60 jours de stockage des déchets, après quoi le sac devra être changé. Pour ce qui est de l’autonomie, les deux modèles embarquent la même batterie que les modèles précédents et offrent une autonomie de 75 minutes environ.

L’Automatic Dirt Disposal Clean Base © iRobot