iPhone : comment activer le multi-écrans pour regarder plusieurs matchs de foot en direct

Si vous avez toujours voulu regarder plusieurs vidéos en même temps sur YouTube, cette nouvelle fonctionnalité pour iPhone et iPad tombe à pic.

Toutes les vidéos YouTube ne demandent pas une attention particulièrement élevée, et parfois, on aimerait bien en avoir une sans son sur le côté (comme un match de foot) et une autre en parallèle pour le son comme une critique de film ou un tuto cuisine. Cette fonctionnalité déjà disponible sur certains appareils (comme les smart TV) débarque enfin sur iPhone !

A lire aussi Vous n’aurez pas plus de stockage sur votre iPhone

Une fonctionnalité pile à temps pour les fans de basket

Comme le rapportent The Verge et 9to5Mac, certains utilisateurs d’iPhone peuvent d’ores et déjà profiter de la fonction Multi View. Toutefois, il convient de préciser que cette option est soumise à certaines conditions.

Disponible que sur certains programmes précis : ceux passant par les chaînes PrimeTime de YouTube (football américain, Basketball féminin et certaines plateformes de streaming).

: ceux passant par les chaînes PrimeTime de YouTube (football américain, Basketball féminin et certaines plateformes de streaming). Disponible que sur certains appareils : les smartphones Android sont pour l’instant exclus de cette fonctionnalité. Seuls les iPhone, iPad et smart TV pourront en bénéficier.

: les smartphones Android sont pour l’instant exclus de cette fonctionnalité. Seuls les iPhone, iPad et smart TV pourront en bénéficier. Disponible que dans certains pays : pour le moment, on ne peut pas utiliser cette option en Europe et il faut utiliser un VPN pour se délocaliser aux États-Unis.

YouTube a déployé cette fonctionnalité pile à temps pour la March Madness (compétition de basketball universitaire) : l’idéal pour suivre tous les matchs en direct et suivre le parcours des futures stars de la NBA.

Unlocking up to 4 live streams on a single TV screen. Now that’s a Cinderella story. pic.twitter.com/lxsQyiCMaA — YouTube TV (@YouTubeTV) March 19, 2024

Le seul inconvénient est que les quatre écrans occupent la même place et qu’il n’est pas possible d’en choisir un principal avec les autres plus petits sur le côté.

Un motif d’espoir pour la France ?

Depuis 2022, YouTube investit dans le sport et avait notamment obtenu les matchs de NFL du dimanche. Mais avant YouTube, une autre plateforme avait fait le même chemin exclusivement aux US avant de se déployer dans le monde entier : Amazon.

Aujourd’hui, le géant de l’e-commerce possède les droits de la Ligue 1 (mais aussi de la Ligue 2) et de Roland-Garros. Il serait donc tout à fait possible que YouTube tente de reproduire le même schéma et ainsi de s’imposer comme un concurrent à Prime Video.

Il ne manque que la sonnerie emblématique des multiplex et c’est la fonctionnalité ultime.

Malheureusement, le chemin semble encore bien long et il faudra pour le moment soit se contenter de la simple vidéo, soit passer par des méthodes alternatives…