La fonction de traçage d’iPhone peut s’avérer très utile en cas de perte ou de vol, notamment lorsque l’appareil est éteint. Mais est-ce vraiment sans danger pour votre vie privée ?

On le sait, le smartphone d’Apple a des yeux et des oreilles qui peuvent vite tomber entre de mauvaises mains, en cas de piratage. Et on pensait jusque-là qu’il suffisait de l’éteindre pour le priver de ces facultés. Mais si l’on en croit les résultats d’une étude menée par les chercheurs de l’Université technique de Darmstadt, l’iPhone serait toujours traçable lorsqu’il est mis hors-tension. Et donc, à la merci de potentielles attaques malveillantes. On vous explique tout.

Sur le même sujet : que faire si votre iPhone ne s’allume plus ?

Pourquoi l’iPhone reste-il traçable, une fois éteint ?

De manière générale, on a tendance à penser qu’il suffit d’éteindre un appareil électronique pour qu’il cesse de produire des signaux. Il en est de même pour les smartphones : une fois hors tension, ils ne sonnent plus, ne vibrent plus, et se déconnectent des réseaux alentour.

Mais malgré cela, des chercheurs ont récemment découvert que les puces sans fil d’iPhone continuaient de fonctionner en permanence, y compris lorsque l’appareil est éteint. Le smartphone d’Apple serait ainsi capable d’exécuter certaines tâches en mode « basse consommation », sans qu’on ne le remarque pour autant.

De manière générale, il est rare que les hackers vous avertissent de leur action avec ces grands pictogrammes un peu clichés

Cette activité « fantôme », principalement conçue pour localiser votre appareil en cas de perte ou de vol, peut durer jusqu’à 24 heures après la mise hors tension de l’iPhone. Histoire qu’il reste toujours traçable, même si la batterie est à plat.

Toutefois, cet atout de l’iPhone pourrait bien se transformer en une faille pour les hackers peu scrupuleux. Mais alors, est-il vraiment possible de prendre le contrôle de l’appareil lorsqu’il est éteint ?

Des risques a priori relatifs

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cette faille de l’iPhone ne représente pas un grand danger pour la plupart des utilisateurs. En revanche, elle peut devenir plus problématique si votre appareil a été jailbreaké, car cette procédure le rend bien plus vulnérable que dans sa configuration d’origine. Les pirates informatiques se frottent déjà les mains…

À lire aussi : 8 erreurs que les novices sur iPhone font (presque) à chaque fois

Vous l’aurez donc compris, le « jailbreak » est devenu bien plus risqué qu’il ne l’était déjà depuis la découverte de cette faille sur le smartphone d’Apple. Et pour éviter de vous exposer à des attaques malveillantes, on ne peut que vous conseiller de restaurer la version d’usine.

Le jailbreak de l’iPhone est une bien mauvaise idée, surtout pour les utilisateurs non-avertis

En parallèle de cela, on vous recommande également de jeter un œil aux logiciels de protection pour votre iPhone. Nous avons d’ailleurs sélectionné, rien que pour vous, les meilleurs VPN gratuits pour iOS qui vous permettront de protéger votre vie privée en ligne, sans dépenser le moindre centime. Par les temps qui courent, et avec les cas d’usurpation d’identité qui se multiplient, il est devenu nécessaire de s’équiper d’un tel bouclier virtuel.

Quel risque pour les utilisateurs « lambda » ?

Dans le cas où votre iPhone serait resté dans sa version d’origine, et qu’il est a minima doté d’une protection de base, le potentiel traçage de votre appareil éteint ne devrait pas vous donner matière à inquiétude. En effet, il est surtout conçu pour localiser le smartphone s’il est perdu ou volé, mais rien ne semble montrer que les données confidentielles soient accessibles. Du moins, pour le moment.

En revanche, cela pourrait devenir bien plus préoccupant si les hackers malveillants parvenaient à infiltrer les iPhone hors-tension. Et c’est pour cette raison qu’il est primordial d’installer les dernières mises à jour logicielles dès leur sortie : elles permettent de combler les failles, et donc d’accroître votre protection en cas de piratage.