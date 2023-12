iPhone : les 3 jeux qu’il fallait absolument télécharger et tester en 2023

Pour se détendre après une longue journée de travail ou pour passer le temps dans les transports en commun, les jeux d’iPhone sont toujours une valeur sûre. Et trois d’entre eux se sont démarqués aux yeux du public en 2023.

À l’heure actuelle, les iPhone sont dotés de configurations surpuissantes capables d’offrir des graphismes éblouissants et une fluidité exceptionnelle. Mais si l’on en croit le classement des jeux gratuits les plus téléchargés sur l’App Store en 2023, ce n’est pas ce qui intéresse le plus les utilisateurs…

En effet, ces derniers recherchent avant toute chose un gameplay à la fois simple et addictif pour pouvoir jouer seuls ou avec leurs amis. Et à ce petit jeu-là, on peut dire que les pionniers du secteur n’ont rien à envier aux nouveaux arrivants.

1/ Monopoly GO! : le plus réputé des jeux de plateau se réinvente sur l’iPhone

Qui n’a jamais joué au Monopoly étant plus jeune, avec ses frères et sœurs ou ses grands-parents ? C’est certainement l’un des jeux de société les plus populaires, et son adaptation en jeu vidéo sur iPhone nous le prouve une fois de plus.

En effet, depuis sa sortie en avril dernier, Monopoly GO! s’est hissé en tête des jeux gratuits les plus téléchargés sur l’App Store. Un véritable phénomène qui n’en finit plus de séduire les joueurs de tout âge.

Il faut dire que cette version iOS semble avoir trouvé l’équilibre parfait entre les règles traditionnelles du jeu de base et la fantaisie d’un jeu mobile moderne. Tout le monde y trouve son compte et l’aspect compétitif des tournois en ligne le rend d’autant plus addictif.

2/ Roblox : la plateforme multi-jeux ultime pour petits et grands

À la deuxième place de ce classement, on retrouve Roblox qui est lui aussi un « vieux de la vieille » puisque sa version originale est sortie en 2006. Et pourtant, son succès ne semble pas près de s’essouffler.

Son concept est assez simple : à l’instar de Minecraft, il offre un vaste éventail de possibilités aux joueurs qui peuvent explorer un monde ouvert et affronter d’autres joueurs en duel. Un support parfait pour passer du bon temps avec ses amis.

La belle vie (© Roblox)

3/ Royal Match : casse-têtes et aventures magiques pour se détendre

Et la troisième marche du podium est occupée par Royal Match, un jeu de séries de 3 à la Candy Crush qui se déroule dans un univers médiéval et féerique. Sa grande force réside dans l’absence de pubs intrusives qui peuvent entacher l’expérience de jeu chez ses concurrents, mais aussi ses graphismes sublimes et sa mécanique de jeu attrayante.

On a rarement vu aussi beau dans le domaine des jeux de casse-tête (© Royal Match)

Quoi qu’il en soit, si vous aimez les jeux de casse-tête pour enchaîner quelques parties entre deux stations de métro, vous pouvez l’installer les yeux fermés.