L’iPhone pliable d’Apple se refermera automatiquement en cas de chute

Même si Apple ne s’est encore lancé dans le marché des smartphones pliants, cela ne l’empêche pas de se parer à toutes les éventualités. La firme de Cupertino a déposé un brevet qui lui permet d’être le seul détenteur d’une innovation permettant de refermer un smartphone pliable en cas de chute.

Apple brevette une invention pour éviter les fissures sur les smartphones pliables

C’est en 2019 que les smartphones pliables voient le jour, avec la sortie du Royole FlexPai suivi de près par le Galaxy Fold de Samsung, le prédécesseur du Galaxy Z Flip. Ces smartphones ont la particularité de reprendre le design mythique des téléphones portables à clapet des années 2000. Si de nombreux géants technologiques se sont lancés dans le marché du smartphone pliant, ce n’est pas le cas du mastodonte Apple.

Pour l’heure, l’entreprise dirigée par Tim Cook n’a pas officiellement présenté d’iPhone pliable, mais tout laisse à croire que l’idée n’est pas restée dans les cartons. En effet, le média AppleInsider a repéré le 16 mars 2023 un document attestant qu’Apple a déposé un brevet en lien avec ces smartphones ayant la faculté de se plier en deux. Celui-ci peut être consulté sur le site de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO), le bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Pour faire très simple, l’idée d’Apple serait de faire en sorte que son iPhone puisse se refermer afin de protéger son écran d’une chute, et ce, de manière automatique. Le brevet s’intitule sobrement « Dispositif d’affichage autorétractable et techniques de protection d’écran par détection de chute ».

Des designers ont tenté de deviner à quoi pourrait bien ressembler un iPhone pliable.

Un capteur permet à l’iPhone de déterminer qu’il est en train de chuter

La technologie mise au point par les équipes de la marque à la Pomme se base sur l’utilisation de capteurs situés à l’intérieur du smartphone. Ce capteur aura la lourde tâche d’analyser les mouvements du smartphone et de déterminer si l’appareil est en train de tomber ou non. Ces capteurs pourraient détecter une éventuelle accélération verticale, synonyme de chute. Ce petit système fonctionnerait de la même manière que les accéléromètres déjà présents dans certains smartphones ou montres connectées.

Selon le brevet, l’iPhone pliable ne rétracterait pas totalement mais seulement en partie, notamment lors de chute d’une hauteur relativement faible, de telle manière à ce que les bords de l’appareil soient les premiers à heurter le sol. Néanmoins, il existe une autre raison qui explique cette petite spécificité. En effet, la chute d’un smartphone ne durant que quelques centaines de microsecondes, l’iPhone mettrait beaucoup plus de temps à se refermer totalement que partiellement.

Pour réussir à fermer partiellement le smartphone pliant, Apple pense potentiellement à « activer un mécanisme de relâchement d’une charnière connectant le premier et le second écran du smartphone ». Plus simplement, lorsque vous utilisez un téléphone pliable, c’est généralement la partie du haut qui se plie et se déplie à la guise de l’utilisateur. Dans le cadre d’une chute, la charnière permettant de pivoter uniquement la partie haute du téléphone se relâcherait, ce qui offre la possibilité à la partie basse d’effectuer également un mouvement rotatif facilitant la fermeture du smartphone.

Fig. 2 : composants du capteur déterminant si la chute d’un smartphone ; Fig.3 & Fig.4 : Système de charnière se relâchant pendant une chute ; Fig. 25 : Schéma expliquant le fonctionnement de la technologie.

Pour l’heure, la technologie proposée par Apple n’existe que sur le papier

Etant donné qu’aucune version pliante du smartphone emblématique n’a encore été proposé à ce jour, Apple n’a toujours pas conçu ce système révolutionnaire, pas même sous la forme d’un prototype. La firme de Cupertino n’a donc déposé qu’un brevet afin que sa technologie ne puisse être utilisée par un autre fabricant et qu’il puisse être le premier à la proposer si un iPhone pliable voyait le jour.

La date à laquelle un tel appareil sortirait n’est toujours pas connue. Selon les rumeurs, Apple travaillerait d’abord sur la création d’une tablette tactile pliante, dont la sortie pourrait être prévue pour le second semestre 2024, voire 2025. Selon le succès de cette tablette, la marque à la Pomme envisagerait ou non de se lancer dans le marché des smartphones pliables. Il se peut que cet iPad pliable soit le premier appareil de la firme doté de cette technologie empêchant son écran de se fissurer à la suite d’une chute. Mais à ce stade, cela reste encore une fois des rumeurs…