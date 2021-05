Si des acteurs importants du marché ont déjà commercialisé leurs smartphones pliables comme Samsung ou Huawei, la firme à la pomme prend son temps. La marque a d’ailleurs déposé plusieurs brevets sur cette innovation et le premier remonte à 2016 ! Début mai, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo a publié un nouveau rapport où il anticipe l’année de sortie de cet iPhone pliable et donne des informations supplémentaires dessus.

Toutes les illustrations que vous verrez ici sont des concepts 3D qui ne ressemble pas forcément à ce que sera l’iPhone pliable.

Sur le même sujet : comparatif des smartphones pliables

Le développement de l’IPhone pliable fait du bruit depuis 2020

C’est cette même année que la possibilité d’un IPhone pliable commence à faire du bruit. En effet, les brevets déposés par Apple liés à cette technologie s’accumulent depuis 2016. De plus, la presse s’étonne de l’absence de la firme sur ce nouveau segment déjà pris d’assaut par Samsung. En juin 2020, le leaker bien connu Jon Prosser confirme le lancement d’Apple sur cette innovation. Depuis, les questions fusent notamment sur l’apparence ce futur IPhone. Il faut dire que les brevets n’aident pas beaucoup pour cela. On y voit des prototypes de charnières, des écrans pliables dans différentes formes et même un écran enroulable ! Doit-on s’attendre à un smartphone qui ressemble au Galaxy Z Flip ou peut-être au Galaxy Z Fold ?

Ce que l’on sait sur l’IPhone pliable

Une année de sortie et des nouvelles sur l’écran

Plus le temps avance plus les informations affluent. D’après un rapport publié début mai par le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo, ce modèle arrivera en 2023. Le smartphone devrait arborer un large écran de 8 pouces une fois déplié. Ce qui le place au-dessus de celui du Galaxy Z Fold 2 et ses 7,77 pouces. Cette taille d’écran nous laisse supposer qu’il s’agira d’un IPhone qui ressemble à ce concurrent sous Android. Difficile d’imaginer un modèle similaire au Z Flip avec ces dimensions. Il embarquerait une technologie d’affichage OLED avec une résolution QHD+ faite par Samsung. L’analyste y explique également que les appareils pliables comme celui-ci vont effacer les frontières entre les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Rien que ça ! Enfin, Apple souhaiterait livrer entre 15 et 20 millions d’unités de cet IPhone en 2023.

Un écran en verre qui cherche à effacer la pliure

Les smartphones pliables en sont encore à leurs débuts avec des écrans en plastiques ou composé d’un alliage de verre et de plastique. Si ces configurations rendent le pliage aisé, elles laissent une démarcation au milieu du téléphone et restent plus fragiles qu’un écran classique. C’est sans doute pour cela qu’Apple prend son temps dans le but de développer un verre pliable. D’ailleurs, deux prototypes ont passé les tests de durabilité de la société taiwanaise Foxconn avec succès. Ce qui signifie que la charnière de ces derniers supporte 100 000 cycles de pliages. Selon Money UDN, l’un des modèles testés ressemble à un Z Flip tandis que l’autre fait penser à un Z Fold.

« Si 100 000 cycles d’ouvertures peut paraître énorme, notons que l’écran Ultra Thin Glass du Samsung Z Flip a été testé pour tenir au moins 200 000 cycles. Apple semble donner beaucoup d’attention à la durabilité de cet appareil. Samsung ayant fourni le dispositif d’affichage, l’entreprise a aussi été impliquée dans le processus de test. » LetsGodigital – iPhone Flip foldable smartphone – Mars 2021

L’importance de ce premier IPhone pliable

L’enjeu pour la marque à la pomme est de taille. En effet, on attend Apple au tournant pour ce qui est des innovations et des façons de réinventer certains appareils. Cette arrivée tardive par rapport à la concurrence demeure risquée. Si ce smartphone s’avère décevant après plusieurs années d’attentes la firme pourrait s’en mordre les doigts. Parmi les choses qu’on espère y trouver, mentionnons quelques caractéristiques que les smartphones pliables actuels pourraient améliorer :

Une meilleure batterie : elles souffrent des limites de tailles qu’impose le dispositif pliable, ce qui affecte l’autonomie de ces smartphones. Sans être mauvaise, elle reste en dessous des modèles très haut de gamme classiques malgré un prix similaire voir supérieur.

: elles souffrent des ce qui affecte l’autonomie de ces smartphones. Sans être mauvaise, elle reste en dessous des modèles très haut de gamme classiques malgré un prix similaire voir supérieur. Un écran plus solide : la fragilité de celui du premier Samsung Galaxy Z Fold a fait couler de l’encre par exemple. Un smartphone pliable qui demande des manipulations moins délicates et attentives serait donc appréciable.

: a fait couler de l’encre par exemple. Un smartphone pliable qui demande des manipulations moins délicates et attentives serait donc appréciable. Plus de possibilités avec l’aspect pliant : encore récente, cette innovation ne bénéficie pas d’une compatibilité avec beaucoup d’application. On pense à la fonctionnalité Flex Mode du Z Flip par exemple. En effet, le smartphone à moitié plié ne peut pas exploiter pleinement cette nouveauté pour le moment.

On vous invite à jeter un œil à notre article « Pourquoi acheter un téléphone pliable en 2021 ? » si vous souhaitez en savoir plus à propos de cette innovation.