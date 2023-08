Pass Navigo sur iPhone : bientôt du nouveau pour les Parisiens

Apple et IDF Mobilités sont enfin parvenus à un accord permettant aux iPhone d’enfin totalement dématérialiser le Pass Navigo.

Les possesseurs d’iPhone observaient depuis maintenant presque un an leurs amis sous Android franchir les portiques du métro en utilisant simplement leur smartphone sur la borne. Mais, en 2024, cette différence devrait disparaître début 2024 et les fans d’Apple pourront enfin réellement utiliser un Pass Navigo 100% dématérialiser.

Comment s’en servir ? Et pourquoi Apple a autant trainé à intégrer cette fonctionnalité ? Focus.

Ile-de-France Mobilités et bien plus encore

Comme pour les smartphones Android, les cartes Navigo seront accessibles sur iPhone dans l’application Ile-de-France Mobilités, mais aussi, selon l’Informé, directement dans l’application « Cartes » ou « Wallet » – ce qui permettra aux utilisateurs Apple de regrouper au même endroit leurs cartes bancaires et toutes celles de fidélité.

Comme pour le paiement sans contact, le Pass Navigo utilisera votre puce NFC et pourra alors débloquer les portiques du métro sans sortir de carte ou ouvrir d’application.

Bientôt, ça pourra être un iPhone

Un long conflit entre l’Ile-de-France et Apple

Le conflit durait depuis 2019 et avait pour raison principale : la commission d’Apple. En effet, la marque à la pomme applique une commission de 30% sur toutes les applications présentes sur l’App Store et tout logiquement, elle essayait de récupérer la même commission sur le prix des Pass Navigo…

Bien évidemment, la région Ile-de-France s’y est opposé – en même temps, difficile de faire des cadeaux à Apple quand on augmente le Pass de 9 euros en un an et qu’une autre augmentation est prévue pour 2024 – et a contraint la firme de Cupertino a abandonné sa commission.

D’autres raisons sont à l’origine du blocage, notamment un problème de traduction des contrats et les réticences d’Apple à développer des puces NFC.

Cet accord tombe donc peu de temps avant l’arrivée des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris et qui devraient augmenter considérablement le nombre de personnes dans les transports. Il s’agit d’une véritable aubaine pour la région Ile-de-France qui pourrait bien fluidifier le trafic (ou du moins faciliter l’achat de ticket) au sein de la capitale durant une période qui s’annonce déjà chaotique.