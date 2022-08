Un iPhone, contrairement à ce que voudraient croire certains adeptes, n’est pas au-dessus du commun des smartphones. Il peut très bien arriver que votre précieux téléphone ne veuille brusquement plus s’allumer. Au lieu de se dire directement « il est cassé, c’est la fin du monde », dites vous plutôt qu’il doit bien y avoir une raison à cet arrêt soudain. Nous allons tenter avec vous de déterminer pourquoi votre il ne s’allume plus.

Il peut y avoir plusieurs raisons au fait que votre iPhone ne s’allume plus. Premièrement, cela peut être dû à une erreur d’iOS. Deuxièmement, cela peut être dû à un problème de matériel (batterie, écran…). Notez qu’il ne faut pas non plus négliger les dommages pouvant être causés par les liquides. Quoi qu’il en soit, nous vous expliquerons comment y remédier et ce qu’il faut faire pour détecter le type de problème.

Les problèmes de logiciel iOS

Il est tout à fait probable que votre iPhone ne réponde plus à cause d’un crash de l’OS, c’est même une des principales raisons pour laquelle votre smartphone peut ne pas s’allumer. Il existe différentes techniques pour redémarrer votre smartphone, variant selon les modèles d’iPhone. Si votre téléphone Apple ne s’allume pas, il s’agit de la première chose à faire pour tenter de la rallumer. Si cela ne fonctionne pas, c’est donc qu’il y a un problème matériel. Voici donc les opérations à effectuer pour redémarrer votre iPhone en cas de crash :

Avec un iPhone 6S ou antérieur Si vous êtes l’un des rares personnes dont l’iPhone 6S (ou antérieur) fonctionne encore, alors ce n’est pas étonnant que vous lisiez cet article. En effet, un smartphone aussi ancien (oui, 2015 c’est loin en âge smartphone) aura probablement des crashs logiciels de plus en plus fréquents. Pour le rallumer, il vous faudra appuyez sur le bouton d’alimentation et sur le bouton d’accueil simultanément jusqu’à ce que votre smartphone s’allume. Cela peut prendre environ 20 secondes.

Avec un iPhone 7 ou 7 Plus La méthode pour l’iPhone 7 (et son dérivé le 7 Plus) n’aura pas duré longtemps mais aura eu le mérite d’être bien moins complexe que celle des modèles postérieurs. Pour effectuer un redémarrage de votre iPhone 7 après un crash d’iOS, vous devrez appuyer sur le bouton d’alimentation et sur le bouton de volume (-) simultanément jusqu’à ce que le logo de la marque à la pomme apparaisse. Ce changement de mode opératoire s’explique par le fait que le bouton d’accueil a été remplacé par une zone sensible que l’on touche et que l’on ne presse pas.

Avec un iPhone 8 ou postérieur Le procédé pour réanimer de force les iPhone récents est le même depuis l’iPhone 8 jusqu’à aujourd’hui. Pour cela, il vous faudra appuyer brièvement sur le bouton de volume (+) puis faire de même sur le bouton de volume (-) et enfin maintenir le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse sur l’écran. Ce dispositif est certes légèrement plus complexe mais assure une certaine sécurité. En effet, avec cet enchainement d’actions, il est bien moins probable d’effectuer un redémarrage forcé sans le vouloir.

Il faut noter que le redémarrage forcé est aussi une solution si vous restez bloqué sur une application et que vous ne pouvez plus rien contrôler. Pour plus de sûreté et au cas où votre iPhone ne s’allume vraiment plus, nous vous indiquerons comment sauvegarder vos données en toute sécurité plus tard dans cet article.

Il existe une alternative cela ne fonctionne pas. En effet, vous pouvez restaurer votre iPhone en passant par iTunes. Néanmoins, il faut garder en mémoire que cette méthode n’est pas applicable si vous n’avez pas déjà fait de sauvegarde via iTunes. Il vous faudra donc lier votre iPhone à votre ordinateur. iTunes détectera directement votre appareil et vous proposera une restauration de votre iPhone, ce qui supprimera toutes vos données. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, alors c’est qu’il a subit un problème matériel.

Les problèmes de matériel de votre iPhone

Parce qu’un smartphone n’est pas invincible, ses composants peuvent lâcher. Si votre iPhone ne s’allume plus, ce sera sans doute dû à la batterie, à l’écran ou au terminal de chargement. Nous vous détaillons ci-dessous comment identifier chacun de ces problèmes.

Problème d’écran L’écran est le deuxième grand facteur d’une impossibilité d’allumer son iPhone. En réalité, quand l’écran est HS, votre iPhone peut être toujours allumé, cependant vous ne pourrez accéder à aucune fonctionnalité. Attention, il ne faut pas confondre vitre et écran. Vous pouvez avoir une vitre cassée mais votre écran fonctionnel comme vous pouvez avoir une vitre intacte et un écran mort. Si votre écran est mort, vous pourrez toujours entendre les notifications ou sentir le vibreur. Dans ce cas, il faudra le changer.



Les prix du remplacement d’un écran en France varient selon le modèle d’iPhone. Les prix débutent à 159€ (iPhone 5S, iPhone 6, iPhone SE) et vont jusqu’à 361€ (iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 Pro Max et iPhone 13 Pro Max).

Problème de batterie On le sait tous, une batterie de smartphone n’est pas éternelle, et vous avez sans doute déjà vécu la période durant laquelle votre iPhone se décharge encore plus vite que la normale. Sachez que si vous n’avez pas été précautionneux (utilisation en période de grand froid, surchauffe, cycles complets de chargement…), il est possible qu’elle vous lâche. Sachez que vous pouvez voir son état dans Paramètres > Batterie > Capacité maximum. Ainsi, vous verrez vraisemblablement venir la fin de votre batterie d’iPhone.



Si sa capacité maximum descend en-dessous de 80%, Apple conseille de la remplacer. Vous pouvez tant bien que mal conserver votre batterie jusqu’à 70% de capacité. Cependant, elle souffrir d’un déchargement ultra-rapide (quelques heures voire quelques minutes), d’un fonctionnement lent et d’une surchauffe quasi permanente. Pour changer la batterie d’un iPhone, il vous faudra compter 55€ pour les iPhones 8 et inférieurs et 75€ pour les iPhones X et supérieurs.

Problème de chargement Il est aussi possible que votre iPhone ne recharge plus, auquel cas il faudra savoir si cela provient de l’appareil ou du câble. Pour cela, il faudra que vous testiez le chargement de votre iPhone en le branchant à deux câbles différents. Si le chargement ne fonctionne avec aucun des câbles, alors c’est que votre prise de chargement ne fonctionne plus. Pour remédier à cela, vous devrez soit passer par le service de réparation Apple, soit par un réparateur de smartphones lambda.

Les dommages liquides Les dommages liquides sont le fléau de beaucoup de smartphones. et tous les iPhones antérieurs à l’iPhone 7 en subissent les conséquences. Si vous avez un ancien iPhone, vous pouvez par exemple plonger le téléphone dans du riz immédiatement après l’avoir fait tomber dans l’eau (technique classique). Sinon, il est possible de prendre un coton-tige et un agent désoxydant pour nettoyer les composants internes à votre iPhone.

Si votre iPhone est complètement HS, vous pleurerez rien qu’à l’idée de savoir toutes vos données perdues. Cependant, pour remédier à cela, il existe deux solutions.

Sauvegarde par iTunes ou autre

Si votre iPhone est en panne mais qu’il fonctionne toujours à l’intérieur (crash logiciel, écran cassé…), vous pouvez sauvegarder vos données via iTunes. Pour cela, il faudra suivre les indications suivantes :

Connectez votre iPhone à votre ordinateur et lancez iTunes

à votre ordinateur et Cliquez sur le logo de l’iPhone

de l’iPhone Appuyez sur « Sauvegarder maintenant »

Vous pouvez tout aussi bien utiliser un autre logiciel fait pour cette utilisation, mais il faut noter qu’utiliser iTunes (depuis un Mac de préférence) est beaucoup plus efficace.

Sauvegarde par un service de Cloud

Pour que cette méthode fonctionne, il faut que vous synchronisiez votre iPhone avec un service Cloud avant sa panne. En faisant cela, vous retrouverez toutes vos photos et tous vos documents facilement.

Vous pouvez choisir de passer par Apple iCloud, le service natif de la marque à la pomme, mais nous vous conseillons tout de même de jeter un coup d’œil à notre comparatif des meilleurs services de stockage en ligne.

