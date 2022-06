iPhone : le Brésil veut à son tour imposer l’USB-C sur le téléphone d’Apple

Après le succès de l’Europe à imposer l’USB-C, c’est au tour du Brésil de s’engager dans une campagne pour forcer Apple à rentrer dans le rang concernant ses iPhone.

La marque à la pomme est sommée de toute part d’adopter l’USB-C sur ses appareils. Alors que la Commission européenne s’est mise d’accord pour imposer le port USB-C sur tous les smartphones, tablettes et appareils photo à partir de 2024, plusieurs gouvernements se sont prononcés en faveur de cette nouvelle directive. Plus tôt ce mois-ci aux États-Unis, plusieurs sénateurs démocrates ont poussé pour un chargeur commun à tous les smartphones. Et comme une trainée de poudre, c’est maintenant au tour du Brésil d’avoir des envies d’USB-C avec toujours en ligne de mire, Apple et ses iPhone.

Un iPhone USB-C bientôt obligatoire au Brésil ?

L’agence nationale des télécommunications brésilienne (l’Anatel) a en effet proposé une nouvelle régulation à destination des constructeurs de smartphones, qui devraient tous intégrer un port USB-C. Selon l’agence, cela permettrait ainsi une réduction du gaspillage, les chargeurs étant réutilisés année après année, et plus globalement un plus grand confort d’utilisation de leurs différents appareils électroniques. L’objectif serait de se caler au calendrier européen en imposant le port USB-C sur tous les smartphones à partir du 1er janvier 2024.

Coucou, c’est moi, le cable USB-C, prépare toi iPhone !

Il faut noter tout de même que l’Anatel n’est pour le moment qu’au stade de la consultation avec les différentes parties prenantes, consommateurs et constructeurs. Et à la différence de l’Europe, cette future directive ne concerne pour le moment que les smartphones. Mais comme le fait remarquer le site 9to5Mac, les téléphones Android étant désormais tous dotés d’un port USB-C, le projet concerne bien l’iPhone et uniquement l’iPhone.

Apple prend les devants

Il faut dire qu’Apple n’est pas non plus réticent à se convertir à l’USB-C : ses MacBook en sont désormais tous dotés, tout comme ses iPad, alors qu’on vient d’apprendre que l’iPad d’entrée de gamme fera bientôt l’impasse sur le port Lightning. On sait déjà que la marque pourrait sortir un iPhone 15 avec port USB-C en 2023 et serait aussi en train de tester la norme avec ses différents AirPods.

Mais il ne s’agira que d’une période de transition avant d’embrasser totalement la charge sans fil via MagSafe, sa nouvelle technologie introduite avec l’iPhone 12. La directive de l’Union européenne ne concernant que les smartphones dotés de ports de recharge, il serait donc totalement légal pour Apple de s’en passer totalement. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer.