L’iPhone vous permet de rejouer à vos jeux préférés grâce à cette nouvelle application

Apple l’a annoncé durant le week-end : les émulateurs arrivent enfin sur iPhone grâce à des applications officielles sur l’iPhone.

Apple continu de se faire taper sur les doigts par l’Union Européenne et son DMA (Digital Market Acts). Cet ensemble de texte qui essaie de réguler les marchés du numérique a déjà contraint la marque à la pomme à abandonner le port Lightning pour passer à l’USB-C, à ouvrir son système aux magasins d’applications tierces et aujourd’hui aux émulateurs.

Bien que ceux-ci étaient déjà plus ou moins accessibles avant, les émulateurs deviennent bien plus simples à installer, car vous n’aurez plus de manipulation bizarre à faire pour en profiter.

Les émulateurs arrivent officiellement sur iPhone

Autrefois, pour profiter d’un émulateur sur iPhone, il fallait jailbreaké son smartphone… c’est-à-dire que vous deviez le débrider pour le faire sortir de l’écosystème Apple et lui permettre de profiter des mêmes applications qu’un Android.

Mais depuis vendredi, Apple a actualisé les règles de l’App Store :

« Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le binaire, en particulier des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plug-ins. De plus, les applications d’émulation de console de jeu rétro peuvent proposer de télécharger des jeux. ».

Apple vs l’UE : un combat pour les utilisateurs

Alors qu’Apple s’est souvent caché (ou protégé) derrière « la sécurité de son système fermé » pour refuser les autres applications (et donc la concurrence), l’Union Européenne – via le DMA – commence à faire plier la firme de Cupertino.

On peut d’ores et déjà le voir dans cette phrase :

« Vous êtes responsable de tous les logiciels proposés dans votre application, notamment en vous assurant que ces logiciels sont conformes aux présentes directives et à toutes les lois applicables. » Règlement de l’App Store

Où Apple rejette la responsabilité de la sécurité des applications sur les éditeurs. Un choix évident qui pourrait enfin ouvrir la porte à de nombreuses autres possibilités. On pense notamment à Epic Games qui, après avoir vu son compte éditeur être banni, a pu réintégrer le programme et pourra donc potentiellement proposer une version de son Epic Game Store sur iPhone pour vous permettre de jouer à Fortnite ou Fall Guys directement sur votre smartphone.