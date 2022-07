L’écran de l’iPhone bientôt fonctionnel sous la pluie ?

Apple vient de recevoir un nouveau brevet qui évoque un système facilitant l’utilisation d’un iPhone sous la pluie. Si l’idée est alléchante, reste à savoir quand cette technologie sera disponible.

L’une des plus récentes évolutions des smartphones concerne leur résistance à l’eau. Quand certains supportent la pluie, d’autres vont encore plus loin en étant capable de résister à une immersion. Le dernier iPhone ou le Google Pixel 6 sont par exemple certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils sont étanches à l’eau et la poussière et qu’il peuvent résister à une immersion prolongée. Cela dit, l’utilisation d’un écran tactile avec des doigts ou l’écran mouillés se révèle toujours très compliquée. On a tous un jour essayé d’utiliser son téléphone dans ces conditions, mais l’eau perturbant le fonctionnement de l’écran, on constate l’impossibilité d’envoyer un message correctement ou de naviguer sur le smartphone.

Pour résoudre ce problème, Apple cherche à rendre ses iPhones amphibies. On entend par là capable de s’adapter aux conditions d’humidité pour continuer à fonctionner. En effet, le fabricant vient de recevoir un brevet qui vise à détecter les erreurs induites par l’eau sur l’écran et à les corriger en s’adaptant notamment aux conditions extérieures comme lors d’une légère pluie, d’une forte pluie ou même d’une utilisation sous l’eau.

Un iPhone capable de détecter les conditions d’humidité pour s’adapter

Apple souhaite d’abord permettre au célèbre smartphone de détecter l’environnement dans lequel il se trouve : sec, mouillé, ou sous l’eau. Cet état devrait engendrer une adaptation automatique du téléphone tant sur le plan technique que sur le plan logiciel.

D’abord, l’écran tactile basculera automatiquement du mode sensitif habituel à un mode sensible à la pression induite sur l’écran. Cette technologie inspirée du 3D Touch qui a été utilisé pendant plusieurs année sur les iPhone réagirait à la pression exercée par les doigts sur l’écran afin de gagner en précision lors de l’utilisation de l’écran tactile. Si cette technologie avait été abandonnée par Apple à cause notamment des contraintes sur le pourtour de l’écran, on imagine que la marque à la pomme chercherait par exemple à limiter cette technologie à une partie de l’écran seulement et non son entièreté.

Côté logiciel, l’iPhone pourrait alors proposer un affichage adapté avec notamment des touches plus grosses pour en faciliter l’utilisation. Le brevet mentionne en particulier l’utilisation de l’appareil photo dans ces conditions et évoque un mode « mouillé » proposant un affichage optimisé qui en faciliterait l’utilisation.

Si aujourd’hui l’iPhone résiste à l’eau, son utilisation reste compliquée à cause de l’écran tactile

Permettre une réelle utilisation sous l’eau ?

Outre une facilité d’utilisation sous la pluie, Apple semble vouloir aller plus loin et permettre l’utilisation de son smartphone sous l’eau !

Le brevet suggère en effet qu’un mode « underwater » serait disponible en particulier pour l’utilisation de l’appareil photo. Une fois immergé, le smartphone présenterait une interface simplifiée et spécifique avec de très grandes touches pour en améliorer l’usage. Un indicateur de profondeur permettrait à l’utilisateur de rester dans la zone supportée par le téléphone.

Dessin du brevet montrant l’utilisation d’un iPhone à moitié immergé

Une petite révolution du quotidien, mais pas pour tout de suite

Si la perspective d’un téléphone qui fonctionnerait sous la pluie et même sous l’eau fait envie, difficile cependant de savoir quand un tel iPhone arrivera sur le marché. En effet, Apple reçoit de nombreux brevets chaque année, mais l’entreprise doit ensuite faire en sorte fiabiliser, d’industrialiser sa technologie et de s’assurer que son développement sera rentable. Alors pour pouvoir prendre des photos depuis le fond de sa piscine avec son iPhone, il va falloir se montrer patient !

