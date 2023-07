iPhone : 8 erreurs que les nouveaux utilisateurs font (presque) à chaque fois

La découverte de votre nouvel iPhone n’est pas forcément un long fleuve tranquille, et mieux vaut éviter certains pièges pour qu’il tienne le plus longtemps possible.

En tant que nouvel arrivant dans l’écosystème Apple, il peut être bien difficile de trouver ses repères tant le système iOS est unique en son genre. Et ce n’est pas surprenant de voir que certains utilisateurs d’iPhone tombent dans des pièges assez courants sur cet appareil, avec le risque de potentiellement réduire sa durée de vie.

En effet, lorsque l’on est novice en la matière, on est vite tentés de « bidouiller » le smartphone sans trop faire attention à certaines procédures importantes. Mais pour profiter au mieux de votre tout premier iPhone et faire en sorte qu’il vous suive pendant plusieurs années, il est important de connaître les différents écueils à éviter. Suivez le guide !

1/ Ne pas utiliser le mode de charge optimisée sur votre iPhone

Gare à ne pas laisser votre iPhone en charge trop longtemps…

Une première erreur « classique », mais qui peut avoir de grandes conséquences sur la durée de vie d’une batterie d’iPhone. En effet, à force d’être utilisée, elle a tendance à se décharger de plus en plus vite jusqu’à ne plus fonctionner.

Mais malgré ce vieillissement inévitable de la batterie, sachez qu’il existe divers moyens de retarder l’échéance en ralentissant sa dégradation, souvent causée par les fortes températures (hautes et basses). Et le plus simple reste d’activer la fonction de chargement optimisé, un mode déjà intégré dans l’iPhone.

Pour faire simple, cette fonction va s’appuyer sur l’apprentissage automatique pour retenir vos habitudes de connexion, mais également les plages horaires sur lesquelles vous utilisez le plus votre iPhone. Ce faisant, elle va ralentir le chargement final de la batterie pour éviter qu’elle ne reste branchée une fois pleine, ce qui peut la faire surchauffer.

Si vous souhaitez activer ce mode de charge optimisée, rien de plus simple. Rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone, puis « Batterie » / « État de la batterie » / « Fonction de charge optimisée ».

2/ « Jailbreaker » votre iPhone pour télécharger des applis non-vérifiées

Le « jailbreaking » ouvre le champ des possibles, mais c’est à vos risques et périls

Voilà une bien mauvaise habitude de certains novices sur iPhone, et qui pourrait leur coûter cher… En effet, le « jailbreaking » consiste à débloquer les restrictions de sécurité au niveau des téléchargements, pour pouvoir accéder à des applis non-vérifiées.

Et cette pratique n’est pas sans risque, puisqu’elle annule automatiquement la garantie de votre appareil tout en le rendant plus vulnérable aux virus et autres logiciels malveillants. Dans le même temps, cela va compliquer l’installation des mises à jour logicielles et créer de nouvelles failles de sécurité. Bref, vous aurez compris qu’il s’agit d’un mauvais plan.

3/ Ne pas utiliser le gestionnaire de mots de passe intégré

Fini les mots de passe oubliés grâce à iCloud Keychain (© 9To5Mac)

À l’heure actuelle, on utilise de plus en plus d’applis qui requièrent un mot de passe pour pouvoir se connecter. Soit d’autant plus de risques de se faire pirater car, il faut l’avouer, on est nombreux à reprendre le même code sur plusieurs comptes.

Pour éviter de se retrouver en fâcheuse posture, il est donc préférable de passer par un gestionnaire de mots de passe comme iCloud Keychain, directement inclus sur iPhone. Sans doute le meilleur moyen de créer des mots de passe solides, bien plus difficiles à deviner que votre date de naissance ou votre prénom.

Et si jamais vous avez la mémoire courte, sachez que vous pourrez retrouver tous vos mots de passe sauvegardés après avoir entré un code unique sur l’appli, puis avoir confirmé votre identité grâce au système de double authentification. Cerise sur le gâteau : elle pourra même vous guider avec des recommandations de sécurité.

Pour l’utiliser, vous n’aurez qu’à passer par les paramètres de votre iPhone, puis sélectionnez iCloud et scrollez jusqu’à Keychain.

4/ Ne pas lire les autorisations des applis

Ce fameux message que personne ne lit, mais que tout le monde accepte (© support Apple)

Dès lors que vous téléchargez une nouvelle application sur votre iPhone, elle vous demande systématiquement d’autoriser l’accès à certaines fonctionnalités « sensibles » comme l’emplacement GPS, la caméra ou encore le micro. Et il faut le dire, on est peu à prendre le temps de lire les « petites lignes » des conditions générales, par simple hâte d’accéder à notre nouvelle appli.

Néanmoins, le simple fait d’autoriser l’accès à certaines fonctions de votre iPhone peut présenter un vrai risque pour votre confidentialité. Et c’est pour cette raison que l’on vous conseille vivement de le vérifier en allant dans « Paramètres » / « Confidentialité » / « Autorisations ».

5/ Ne pas sauvegarder les données de manière régulière sur iCloud

iCloud, un vrai « coffre-fort » capable de conserver des milliers de photos tout en tenant dans la main (© support Apple)

Votre iPhone comporte certainement bon nombre de documents sensibles, tels que des photos de famille, des messages privés ou encore des numéros de téléphone. Bref, des données qui n’ont pas de prix.

Et pour éviter de les perdre par mégarde, il est crucial de les stocker sur iCloud grâce à la fonction de sauvegarde automatique. Un mode qui s’applique à chacune de vos connexions en Wi-Fi, et que vous pourrez utiliser en vous rendant dans « Paramètres » / (votre nom) / « iCloud », puis en scrollant vers le bas jusqu’à « Sauvegarde iCloud ».

6/ Utiliser des accessoires pour iPhone sans licence

Les accessoires d’iPhone sans licence ont beau être esthétiques et économiques, ils ne sont pas toujours très fiables…

En cette période de vacances estivales, il n’est pas rare d’oublier son chargeur d’iPhone en préparant ses affaires. Et pour le remplacer en urgence, on peut être tenté de se diriger vers le rayon high-tech le plus proche pour en trouver un équivalent à bas prix.

Cependant, on vous conseille vivement d’éviter les accessoires non-approuvés par Apple. Au risque de voir la batterie de votre iPhone se dégrader prématurément et donc, d’engendrer des frais supplémentaires par la suite. Soyez aussi vigilants avec les objets reconditionnés.

Il faut dire que ces chargeurs sans licence ne sont pas contraints aux mêmes exigences que celles du constructeur, et passent bien souvent par des tests peu rigoureux qui les rendent fragiles, voire dangereux. Vous voilà prévenus.

7/ Ne pas configurer la fonction de localisation en cas de vol / perte

Les voleurs d’iPhone n’ont qu’à bien se tenir, car vous pouvez les suivre à la trace (© support Apple)

Le vol d’iPhone, ça n’arrive pas qu’aux autres. Et pour être certain de retrouver votre appareil volé ou perdu, où qu’il se trouve, il est presque vital d’activer la fonction « Localiser » pour connaître sa position en temps réel. Cette même fonction qui a permis à une Américaine de traquer le voleur de ses AirPods jusqu’à chez lui.

Pour ce faire, rendez-vous dans les paramètres de votre iPhone, puis appuyez sur votre nom / « iCloud », et défilez vers le bas pour trouver « Localiser mon iPhone ». Autre solution en cas d’urgence : activer la fonction « Envoyer la dernière position » pour connaître l’emplacement de votre mobile lorsque son autonomie est au plus bas.

8/ Ne pas activer le bouton de sonnerie / mode silencieux

L’un des derniers boutons survivants au minimalisme imposé par Apple (© How-To Geek)

On tenait à redonner ses lettres de noblesse à un petit bouton injustement délaissé par plusieurs utilisateurs, bien qu’il s’avère très pratique au quotidien. Situé sur le côté gauche de votre iPhone, il s’agit d’une sorte d’interrupteur qui permet de mettre le téléphone en mode « sonnerie » ou « silencieux ».

L’intérêt d’un tel commutateur, à la place d’une option tactile comme le font ses concurrents sous Android ? Rendre votre appareil muet sans même devoir allumer l’écran, que ce soit à l’heure du coucher ou lors de vos réunions professionnelles.

Enfin, il présente l’avantage de ne pas affecter le volume des médias que vous utilisez, tels que YouTube ou Spotify. Vous l’aurez donc compris : chez Apple, le diable se cache dans les détails et il serait bien dommage de s’en priver.