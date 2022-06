iPhone : détourez vos photos en quelques secondes avec cette future fonction cachée

Introduite avec iOS 15, la fonction Visual Look UP sera aussi disponible sur l’iOS 16 d’Apple. En plus de la “recherche visuelle” une toute nouvelle fonctionnalité y a été ajoutée : le détourage photo.

À l’occasion de la conférence WWDC 2022, Apple a présenté de nouvelles mises à jour de son système d’exploitation iOS 16. Parmi elles, une nouvelle fonctionnalité a fait son apparition sur Visual Look UP et permet d’éditer vos photos d’une façon inédite. Grâce à cette nouvelle fonction, il est par exemple possible de retirer l’arrière-plan derrière une personne, un animal ou un objet, avec un détourage qui fonctionne de manière très efficace et qui peut ensuite être placé dans des applications comme les Messages.

Apple dévoile une nouvelle mise à jour sur Visual Look UP

Il n’y a pas si longtemps encore, se frotter à l’édition photographique était l’apanage des professionnels ou des passionnés de la retouche photo habitués à manœuvrer sur des logiciels comme Photoshop ou encore Lightroom. Mais depuis quelques temps des entreprises commercialisant des smartphones, visent à améliorer leur système d’édition photo en offrant au grand public la possibilité de modifier celles-ci sans connaissances particulières de logiciels (bien trop souvent compliqués à utiliser).

Avec la nouvelle fonctionnalité ajoutée sur Visual Look UP justement, le détourage photo n’aura jamais été aussi simple. Vous pouvez extraire une image ou supprimer son arrière-plan en quelques secondes seulement.

Apple vous propose de détourer une photo en quelques secondes seulement

Comment ça marche ? Il vous suffit de sélectionner une image dans la galerie photo de votre smartphone et de sélectionner la partie que vous souhaitez extraire. Vous pouvez extraire l’arrière-plan d’une photo, un sujet en particulier ou encore vous amuser à effectuer un montage en extrayant par exemple le visage d’une personne d’une photo de groupe puis coller ce visage ailleurs. Vous pouvez ensuite partager le résultat en l’envoyant par message.

Visual Look Up fonctionne sur n’importe quelle photo et ne se limite pas aux photos prises avec un iPhone. Il est parfaitement possible d’importer une photo de très haute résolution que vous auriez prise via un appareil photo reflex et la détourer de façon quasi instantanée.

Apple n’est pas la seule entreprise à miser sur l’édition photo assistée

Samsung ou encore plus récemment Google avec sa « gomme magique » (Google’s Magic Eraser), tous se sont lancés dans la course à l’édition photographique. Et pour cause, avec l’avènement photophones toujours plus performant et des réseaux sociaux comme Instagram, le but est non seulement d’avoir une image de grande qualité mais aussi parfaite en terme de composition. C’est pourquoi ces différents outils ont été développés. Ils permettent d’effacer tout élément indésirable qui nuirait au scénario photographique.

Bien sûr, il faudra encore du temps pour que Google, Samsung, Apple puissent concurrencer sérieusement des logiciels comme Photoshop. Et même si pour l’instant, la fonctionnalité Visual Look UP se limite à couper et coller rapidement les sujets d’une photo, Apple a clairement envie de continuer sur sa lancée et intégrer à l’avenir pour ses iPhone, de plus en plus d’outils qui viendront faciliter l’édition photo avec un résultat toujours plus performant.

