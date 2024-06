Votre iPhone est-il compatible avec l’IA d’Apple et pourquoi ?

Apple a annoncé durant le WWDC de nombreuses fonctionnalités utilisant l’intelligence artificielle sur les iPhone. Problème : elles ne seront disponibles que sur une poignée de produits.

Si vous possédez un iPhone, vous vous êtes certainement fait une joie en observant les dernières fonctionnalités boostées à l’IA qui arriveront prochainement avec l’iOS 18. « Arriveront » ou pas d’ailleurs, puisqu’Apple réserve ces dernières nouveautés aux derniers appareils sortis…

Véritable raison technique ou simple envie d’Apple de vous forcer à acheter ses derniers smartphones ?

Quels appareils Apple sont concernés par Apple Intelligence ?

Côté smartphone, le choix est simple : il n’y en a qu’un ! En effet, seul l’iPhone 15 Pro pourra profiter des dernières évolutions d’Apple…

En revanche, sur les Macs et iPad, on en retrouve beaucoup plus. Tous les appareils possédant au minimum une puce M1 pourront en bénéficier, c’est-à-dire :

Les MacBook Air et Pro 13″,

Mac mini,

iMac 24″,

Les iPad Pro 11″ et 12.9″

L’iPad Air 10.9″.

Vous pouvez également ajouter à cette liste, tous les appareils sortis après 2022 (possédant une puce M2 ou M3).

Pourquoi Apple restreint l’arrivée de l’IA à une poignée d’appareils ?

Si nous étions médisant, nous pourrions nous dire qu’Apple fait exprès de restreindre ses fonctionnalités pour pousser les clients à acheter ses derniers produits. Mais en vérité, la raison est bien plus triviale.

Dans une récente conférence, John Giannandrea (chef du machine learning chez Apple) explique :

« Ces modèles (de langage) ont, lorsque vous les exécutez, une interférence, et cette interférence est incroyablement coûteuse en termes de calcul. […] En théorie, vous pourriez exécuter ces modèles sur un très vieil appareil, mais seraient tellement lents qu’ils ne seraient pas utiles. »

Vous l’aurez compris, Apple a tenu à privilégier l’expérience utilisateur, quitte à ne pas déployer pleinement ses nouvelles applications.