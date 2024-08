Pourquoi Apple veut encore sortir un nouveau modèle d’iPhone ?

Apple travaillerait actuellement sur une nouvelle gamme d’iPhone : l’iPhone Air qui viendrait s’intercaler entre le modèle classique et le Pro.

D’abord évoqué comme un iPhone Slim (plus cher et moins complet que le Pro Max), le projet d’Apple avec l’iPhone Air pourrait bien être totalement différent. En effet, la firme de Cupertino semble déterminé à vouloir ajouter un modèle entre l’iPhone classique et le Pro : tant dans les performances qu’au niveau budgétaire.

Un iPhone pour combler le fossé

Évoqué par Bloomberg, l’iPhone Air viendrait s’intercaler entre les gammes classiques et Pro. Il serait à la fois plus fin et moins cher qu’un Pro afin de s’aligner sur ce que la gamme Air représente déjà pour les iPad ou les MacBook.

Il posséderait aussi un écran plus grand que le classique et un design plus élégant. Mais, l’intérêt principal, au-delà des performances, est que cette nouvelle gamme d’iPhone viendrait combler un trou tarifaire entre les classiques et les Pros.

La bonne stratégie pour Apple ?

En effet, cette nouvelle gamme permettrait de séduire des utilisateurs qui voudraient un peu plus qu’un classique sans casser la tirelire pour un Pro.

À titre d’exemple, si l’on prend l’iPhone 15 en 256 Go :

Le modèle classique revient à 1100,95€,

L’iPhone 15 Pro à 1360,95.

Un nouveau de plus dans la grande famille Apple

On trouve cependant l’iPhone 15 Plus entre les deux mais celui-ci ne présente pas tant de différences avec un classique et donc peine à justifier les 100€ de plus pour l’obtenir. Il s’agirait donc là d’une très bonne idée pour les iPhone qui permettrait aussi d’unifier toutes les gammes de tous les différents produits Apple.