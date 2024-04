iPhone 16 : toutes les dernières rumeurs à connaitre (prix, date de sortie, iOS 18)

Alors qu’Apple a lancé l’iPhone 15 en septembre dernier, l’attention est désormais tourné vers l’iPhone 16 et ses nouvelles fonctionnalités.

L’iPhone 16 sortira en fin d’année. Cette information n’est en rien surprenante et était aussi certaine que d’affirmer « l’été sera caniculaire » ou « les Jeux Olympiques seront une période chaotique pour les habitants de la capitale ».

Mais s’il n’y a pas besoin d’être Nostradamus pour annoncer la future sortie d’un iPhone, cela n’empêche pas qu’il puisse déjà y avoir quelques rumeurs, fuites et informations indiquant les prochaines nouveautés de l’iPhone 16.

Alors que ce soit l’arrivée d’une nouvelle puce, les nouvelles fonctionnalités de l’iOS, la hausse de mémoire ou la potentielle date de sortie : nous avons tout listé ici.

Un mystérieux bouton en plus sur les iPhone 16

Selon Instant Digital, les futurs iPhone pourraient bien embarquer un nouveau bouton dont l’utilité reste encore à trouver.

Alors que le bouton d’action avait déjà fait ses grands débuts sur l’iPhone 15 Pro, le prochain smartphone Apple devrait s’équiper d’un « capture button » sous le bouton d’allumage (celui qui verrouille votre écran également). À la vue de son nom, on ne peut que supposer qu’il s’agira d’un bouton dédié aux captures d’écrans (photo et vidéo), mais aujourd’hui rien n’a été confirmé par Apple et il reste possible qu’il serve à bien d’autres usages.

Avec l’émergence de l’IA, il ne serait pas surprenant qu’Apple intègre à terme un bouton dédié comme l’a fait Microsoft sur les claviers de PC.

iPhone 16/16 Plus rumors so far 👇



Same 6.1” and 6.7” sizes

60Hz display

Action Button

New ‘Capture Button’

A18 chip

8GB RAM

Vertical camera layout

Wi-Fi 6E

Exclusive on-device AI features



Would you buy one? pic.twitter.com/cxfroNTA0k — Apple Hub (@theapplehub) February 9, 2024

iOS 18 révèle 4 modèles d’iPhone

l’iOS 18 arrivera sans surprise pour équiper le nouvel iPhone et si les nouvelles fonctionnalités dopées à l’intelligence artificielle ne devraient pas manquer notamment pour booster les apps natives d’Apple comme Siri, Apple Music ou iMessages.

Le système d’exploitation fait également parler de lui, car, dans son code, certains observateurs y ont trouvé des références à 4 modèles :

D47 : iPhone 16,

D48 : iPhone 16 Plus,

D93 : iPhone 16 Pro,

D94 : iPhone 16 Pro Max.

Bien sûr, cet iOS sera compatible avec bien d’autres modèles de smartphones Apple (normalement à partir de l’iPhone 11) et devraient permettre à de nombreuses apps de gagner en efficacité.

Dans sa dernière version en date, l’iOS 16 permettra de modifier complètement le fond d’écran lorsque celui-ci est verrouillé. L’image de fond, l’horloge, la police d’écriture et sa couleur : tout l’écran de verrouillage sera 100% modifiable.

Un écran plus grand et une nouvelle finition pour les iPhone Pro

Selon le leaker yeux1122 sur Naver, l’iPhone 16 Pro pourrait avoir un écran sensiblement plus grand que le 15 Pro et passer de 6,1 pouces à 6,3 pouces. Alors que le Pro Max pourrait quant à lui avoir un écran de 6,9 pouces (soit environ 17,5 cm de diagonale).

En plus d’un changement d’écran, les iPhone 16 Pro et Max embarqueraient de nouvelles finitions pour la robe en titane. L’objectif serait de lui donner un aspect plus brillant et lisse que la version actuelle.

Deux nouvelles puces pour la gamme d’iPhone 16

Habituellement, Apple change de puce entre les modèles classiques et les Pro. Par exemple, dans le dernier iPhone, les 15 et 15 Plus embarquaient une puce A16 alors que les Pro et Pro Max contenaient une A17.

Et cette stratégie devrait bien se poursuivre pour l’iPhone 16 ! En effet, Apple devrait fournir deux nouvelles puces les A18 et A18 Pro.

Comme d’habitude, cette nouvelle amélioration devrait permettre aux apps de s’ouvrir plus vite et aux smartphones d’être plus performants.

Un module photo en constante évolution chez Apple

Un zoom optique amélioré pour l’iPhone 16 Pro

Selon l’Economic Daily News, Apple travaillerait avec Hoya – une société qui produit des lentilles et verres de corrections – pour créer une nouvelle lentille photographique.

L’objectif serait ainsi d’optimiser encore un peu plus les performances du module photo de l’iPhone 16 Pro et de lui offrir un zoom optique amélioré.

L’avantage sera bien évidemment un gain de qualité pour vos photos, mais il en coûtera nécessairement plus cher lors de l’achat.

Le « tétraprisme » de l’iPhone 15 Pro Max sur l’iPhone 16 Pro ?

Avant toutes choses, petit détour pour expliquer ce qu’est le « tétraprisme » d’Apple.

Concrètement, il s’agit d’un objectif longue focale (un téléobjectif) qui permet de prendre des photos en plan serré d’objets situés loin du photographe. Le problème est que pour augmenter la qualité de cet objectif, la solution est bien souvent d’en agrandir la taille/profondeur.

Mais il est hors de question pour Apple de créer une prépondérance à l’arrière de son smartphone pour intégrer une plus longue focale et la réponse trouvée est le système nommé « Tétraprisme ».

Sans trop entrer dans les aspects techniques, il s’agit d’un système de mini-miroirs situés dans la lentille qui permettent de réfléchir la lumière entrante dans l’objectif et ainsi de recréer l’effet d’un objectif longue focale.

Et selon le toujours très bien informé Ming-Chi Kuo, cette option pourrait bien débarquer sur toute la gamme Pro de l’iPhone 16 et non uniquement le Pro Max.

La qualité de l’appareil photo ?

Au-delà du tétraprisme, l’appareil photo de l’iPhone 16 embarquera :

Un zoom x5 (pour tous les modèles Pro),

Un capteur ultra-grand-angle de 48 Mpx (pour les modèles Pro),

Pour le moment, il n’y a pas plus d’informations concernant les appareils photos des modèles classiques de smartphones Apple ou des caméras frontales (face à l’écran).

Difficile de faire tenir cet objectif dans un iPhone

L’arrivée de l’IA chez Apple et sur les iPhone

Apple est un des derniers à lancer son intelligence artificielle sur le marché. Après Google avec Bard, Microsoft avec Copilot et bien sûr OpenAI avec ChatGPT, la firme de Cupertino semble être à la ramasse sur ce point.

Pourtant, Apple pourrait bien ressortir sa stratégie habituelle : sortir un produit tout prêt sans passer les échecs auprès du grand public. Cette rumeur ne date pas d’hier et remonte déjà à novembre dernier où le modèle de langage LLM d’Apple était déjà pressenti pour s’installer sur les iPhone 16 via Siri et l’iOS 18.

Touch ID : c’est fini sur l’iPhone 16

Déjà absent sur l’iPhone 15, Touch ID ne devrait pas revenir sur le 16… Malheureusement pour les nostalgiques de cette fonctionnalité, l’ouverture de votre iPhone grâce à l’empreinte digitale restera un vestige du passé.

Il reste toutefois Face ID pour déverrouiller l’écran de votre smartphone grâce à une identification biométrique.

Touch ID : finito

Le design de l’iPhone 16 : la continuité, la sécurité, la qualité

« On ne change pas une équipe qui gagne ! » C’est ce que doivent penser les dirigeants d’Apple, car selon les dernières rumeurs, l’iPhone 16 devrait ressembler comme deux gouttes d’eau à son prédécesseur.

La seule différence se situera dans la présence ou non du nouveau bouton de capture et au bouton d’action (déjà présent sur les modèles Pro et Pro max de l’iPhone 15).

Un stockage boosté jusqu’à 2 To !

Souvent taclé par les autres marques pour le manque de stockage sur leurs appareils, Apple pourrait, selon yeux 1122, proposer un iPhone 16 Pro avec 2 To de mémoire.

Autant dire qu’avec une telle quantité de données cumulables sur un seul smartphone, vous ne devriez pas vous retrouver avec un espace saturé avant un long moment.

À titre indicatif, certains PC portables n’embarquent pas autant de stockage et doivent supporter des logiciels bien plus conséquents que Candy Crush ou WhatsApp.

Cette information reste toutefois à nuancer, car @MajinBu, un leaker et expert de la marque, révélait des visuels (sans source) dévoilant des capacités de stockage oscillant entre 128 et 256 Go (soit bien moins que les 2 To de mémoire mentionnés par le site coréen).

Reference information for which I do not have the source pic.twitter.com/H3HTkk2jp0 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 12, 2024

Une batterie plus esthétique et surtout plus grande

La batterie de l’iPhone 16 devrait embarquer deux nouveautés majeures :

Un nouveau composant en métal poli : la batterie ne serait donc plus dans son boîtier noir, mais entouré d’un composant métallique qui faciliterait la dispersion de chaleur.

: la batterie ne serait donc plus dans son boîtier noir, mais entouré d’un composant métallique qui faciliterait la dispersion de chaleur. Une autonomie accrue : alors que l’iPhone 15 Pro Max atteignait déjà les 29 heures en lecture de vidéo, le 16 Pro Max pourrait lui atteindre les 30 heures.

Un ajout bienvenu sur tous les modèles, car qui dit puce plus puissante et fonctionnalités plus poussées, dit aussi plus grande consommation de batterie… Il est donc possible que l’autonomie ne gonfle pas, mais qu’à minima ne baisse pas malgré l’ajout d’un nouveau processeur.

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 7, 2024

Pour le moment, il n’existe que des rumeurs et rien de concret concernant ces deux points. En revanche, Apple sort généralement ses produits à des dates plus ou moins fixes et l’on peut déjà cocher les jours autour de la mi-septembre 2024 comme des dates potentielles pour une sortie.

À titre indicatif, l’iPhone 15 était sortie le 22 septembre, le 14 le 16 septembre et le 13 le 24 septembre.

Concernant le prix, même constat : aucune information ne permet de donner un prix fixe sûr. Toutefois, si l’on se fie aux nouvelles technologies embarquées (nouvelles puces, nouvelles lentilles photos, plus grosses batteries, etc.), il semble compliqué d’imaginer le prix régresser…

Ainsi, l’iPhone 15 coûtait 969€ à sa sortie, on peut donc s’attendre à un prix initial aux alentours de 1000€ pour le 16.

Bien sûr, toutes ces informations peuvent encore changer au cours des mois à venir et nous ne manquerons pas de compléter cet article à chaque nouvelle rumeur entourant les iPhone 16.