iPhone 15 vs iPhone 14 : faut-il acheter le dernier smartphone Apple ?

Présenté au public le 12 septembre dernier à l’occasion d’un keynote organisé par Apple, l’iPhone 15 et ses modèles dérivés (15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max) constituent la dernière version du plus célèbre des smartphones. Néanmoins, est-il nettement plus intéressant que son petit frère, l’iPhone 14 ?

Attendu chaque année, le dernier iPhone en date fait toujours parler de lui. Toutefois, tous les ans, les mêmes questions se posent : faut-il se ruer sur ce nouveau modèle ou lui préférer l’ancien ? Possède-t-il des fonctionnalités qu’une version plus ancienne ne possède pas ? Faut-il débourser quelques (centaines) d’euros en plus pour avoir un téléphone soi-disant plus performant ? Réponse dans cet article où nous allons opposer l’iPhone 15 face à l’iPhone 14.

Promos

Le duel : l’iPhone 15 face à l’iPhone 14

L’iPhone 15

L e smartphone le plus récent proposé par Apple Note 8,5/10 : moyenne globale sur internet

7,5/ 10 : découvrez notre article sur les nouveautés de l’iPhone 15 Prix A partir de 969€ pour le modèle classique, 1 119 € pour le modèle Plus, 1 229 € pour le modèle Pro, et 1 479€ pour le modèle Pro Max. Le nouveau smartphone d’Apple propose un connecteur USB-C, les puces A16 ou A17 (pour la version Pro uniquement), et un objectif principal de 48 mégapixels. Avec le Dynamic Island, il n’y a plus d’encoche sur l’avant de l’appareil, ce qui constitue le principal changement en matière de design par rapport aux précédents iPhone. On retrouve plus de luminosité, avec 2 000 nits, sur ce modèle, presque deux fois plus que sur les écrans des anciens modèles. Achetez si … Vous en avez marre de ne jamais trouver un chargeur compatible avec votre iPhone. Avec sa prise USB-C généralisée, n’importe quel chargeur fera désormais l’affaire pour recharger son téléphone.

Vous souhaitez profiter de l’ appareil photo 48 mégapixels .

Vous appréciez les écrans avec une grande luminosité. Les 2 000 nits de l’iPhone 15 devraient vous séduire dans ce cas.

Vous souhaitez vous connecter avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 présents sur l’appareil.

Vous êtes un gamer. Très clairement, l’iPhone 15 Pro se présente comme une véritable console portable dernier cri. N’achetez pas si … Vous vous attendez à des performances plus avancées que l’iPhone 14 Pro puisque l’iPhone 15 et 15 Plus sont équipés de la puce A16 Bionic déjà présent sur le 14 Pro. Seuls les modèles Pro bénéficieront de la toute nouvelle puce A17 . Pour ce qui est de la mémoire RAM, elle est équivalente à celle de l’iPhone 14.

Vous cherchez un téléphone avec un design sensiblement différent de l’iPhone 14 . La version Pro est affublée de titane néanmoins, une première pour un smartphone Apple.

Vous voulez plus de batterie que l’iPhone 14. Encore raté, la batterie devrait être la même que son prédécesseur. Caractéristiques principales TAILLE De 6,1 à 6,7 pouces CAPACITE De 128 à 512 Go, 6 Go de RAM ECRAN Super Retina XDR, OLED APPAREIL PHOTO 48 Mpx (objectif principal), Video 4K

Alors, faut-il acheter un iPhone 15 ?

Et bien, tout compte fait, l’iPhone 15 semble proposer son lot de nouveautés qui le différencie clairement de son prédécesseur. Un prix plus faible à la sortie que l’iPhone 14, un écran plus lumineux, une puce de meilleure qualité qui permet même aux gamers de jouer sereinement à n’importe quel titre vidéoludique disponible sur smartphone.

Apple a réussi à proposer un appareil moins cher cette année, en introduisant un meilleur appareil photo, en améliorant le design grâce au retrait de l’encoche présent à l’avant du téléphone. Bien entendu, sorti il y a maintenant un an, l’iPhone 14 restera moins cher que l’iPhone 15 et pourra être intéressant pour un utilisateur qui ne cherche pas la performance, mais qui souhaite se procurer un smartphone de très très bonne qualité, pour un prix malin.

Questions fréquentes autour de l’iPhone 14 et de l’iPhone 15 ?