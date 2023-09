iPhone 15 Pro : la meilleure console de salon du marché ?

Apple vient de dévoiler l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, ses deux smartphones haut-de-gamme dédiés aux professionnels. Une fois n’est pas coutume, le fabricant a mis l’accent sur les performances en gaming de la crème des iPhone.

Comme souvent ce sont les versions Pro et Pro Max du nouvel iPhone qui ont fait office de bouquet final pour cette keynote millésime 2023. Et pour cause, outre des performances revues à la hausse, les nouveaux iPhone 15 Pro se dotent d’un design redoutable, d’un nouveau téléobjectif et surtout, d’un tout nouveau processeur appelé A17 Pro, dont les capacités ont été obtenues grâce des gravures de l’ordre de 3 nanomètres. Retour sur toutes les nouveautés qui font leur arrivée sur le flagship de la marque à la pomme.

Un design sublimé par l’usage de titane

Le titane fait son apparition sur les iPhone 15 Pro et Pro Max pour un résultat tout simplement sublime et décliné en 4 coloris : brut, doré, bleu ou noir. Outre l’aspect esthétique, l’utilisation de ce matériau a permis un gain de poids conséquent. De plus, son châssis en aluminium a été revu pour permettre une meilleure réparabilité, et notamment un possible remplacement de la vitre arrière.

Le titane de l’iPhone 15 Pro dispose d’une finition brossée du plus bel effet.

On remarque aussi la disparition du switch « Mute » au profit d’un Action Button à la manière de l’Apple Watch Ultra. Ce bouton, hautement personnalisable, permettra toujours de passer en mode Mute, mais également d’attribuer une action spécifique comme la mise en place d’un raccourci, le démarrage de l’appareil photo, etc.

Contrairement à l’iPhone 15 et à l’iPhone 15 Plus, le modèle Pro aura droit à un port USB-C 3.0 qui devrait lui permettre d’atteindre d’excellentes vitesses de transfert.

Plus belle génération d’iPhone de tous les temps. Comment ça, on en fait trop ?

Un iPhone destiné aux gamers ?

C’est en tout cas ce que l’on pourrait penser en regardant la conférence d’Apple. Le fabricant a, en effet, lourdement insisté sur les performances hors norme de ce nouvel iPhone au service du gaming. Et il faut reconnaître que ces quelques promesses nous ont donné l’eau à la bouche. Grâce au nouveau processeur, le nouvel iPhone Pro embarque le Ray Tracing et devrait être capable de faire fonctionner des jeux tels que Honkay Star Rails, Assasin’s Creed Mirage ou encore Resident Evil Village. Apple a également rappelé la compatibilité de l’iPhone Pro avec de nombreuses manettes du marché, y compris la manette de la PS5.

iPhone 15 Pro, un rival direct de la PS5 ?

Avec ces différentes annonces, Apple confirme sa volonté de se positionner sur le marché du divertissement et en particulier du gaming. Si le fabricant a un train de retard sur la concurrence, les performances intrinsèques de ses produits devraient lui permettre de vite rattraper son retard.

Des capacités photos et vidéos toujours plus impressionnantes

Amis photographes et vidéastes, ne vous inquiétez pas. Malgré ce volet gaming, les modèles Pro et Pro Max restent principalement destinés à des usages professionnels, en particulier dans le domaine de la photographie et de la vidéo.

Et dans ce domaine, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple a mis les petits plats dans les grands. Sur l’iPhone 15 Pro Max, on retrouve notamment un téléobjectif x5, équivalent 120 mm, rendu possible grâce à l’utilisation d’un terra prisme qui allonge la distance entre la lentille et le capteur. Si le capteur principal conserve ses 48 Mpx, il s’étend un peu et devrait ainsi mieux gérer les basses lumières qu’auparavant. La plage dynamique sera encore plus large que sur l’iPhone 14 Pro. Enfin il sera possible d’enregistrer ses fichiers en ProRaw ainsi qu’en HEIFF.

Le nouveau capteur de 48 Mpx dispose d’une stabilisation mécanique en 3D.

Côté vidéo, Apple a annoncé l’arrivée du format LOG, ainsi que du 4K60. Il sera également possible d’enregistrer en ProRes directement sur un stockage externe grâce au port USB-C.

Pour finir, Apple a annoncé la possibilité de filmer des vidéos 3D grâce à l’utilisation simultanée du capteur principal ainsi que du capteur grand angle. Si aucune information détaillée n’a été dévoilée à ce sujet, il semblerait que ces vidéos 3D soient optimisées pour une lecture sur le futur casque de réalité augmentée Vision Pro.

Le tarif de l’iPhone 15 Pro est en légère baisse

Comme pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, le tarif de l’iPhone 15 Pro baisse légèrement puisqu’il est affiché à 1229€. Le prix de l’iPhone 15 Pro Max reste cependant à 1479€.

Les deux modèles seront disponibles en magasin dès le 22 septembre prochain.