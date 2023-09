iPhone 15 Pro : ce défaut improbable qu’Apple a laissé sur son dernier smartphone

Alors que le dernier iPhone pointe le bout de son nez dans les différents Apple Store, un défaut majeur du Pro fait grincer des dents certains acheteurs : la durée de vie du titane…

Vous sortez fièrement du magasin, votre iPhone 15 Pro en main et là le titane devient subitement un défaut visuel sur votre beau smartphone à 1 229 € ! Le comble ? C’est votre faute ! Tout n’est pas perdu et vous ne devrez pas changer votre iPhone tout de suite : une solution simple existe pour et Apple l’a bien entendu anticipé.

Pourquoi le titane s’abîme-t-il si vite sur l’iPhone 15 Pro ?

« Pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, l’huile de votre peau peut temporairement altérer la couleur de la bande extérieure. Essuyez votre iPhone avec un chiffon doux, légèrement humide et non pelucheux pour rétablir l’aspect d’origine. » Blog Apple

Selon Apple, il s’agirait donc du gras naturel de vos doigts qui abîmerait visuellement le châssis de votre smartphone… Alors pas de panique, ce défaut peut se régler en un coup de chiffon.

Mais le plus simple reste bien sûr d’investir dans une coque de protection : de toute façon, à plus de 1200 € le smartphone, il vaut mieux le protéger pour être sûr de ne pas perdre un SMIC à la moindre chute.

The finger prints look shockingly bad 🤯 Blue Titanium and Natural Titanium 🫢 pic.twitter.com/c8laYUPuYf — Andrew Clare (@andrewjclare) September 15, 2023

Pourquoi Apple choisi le titane si c’est laid quand on le touche ?

Apple ne s’est pas trompé dans les matériaux. Certes, le titane se salit plus vite que d’autres matériaux, mais il permet aussi à la marque de réduire le poids de son smartphone.

On retrouve, par ailleurs, ce même cadre sur les Apple Watch Ultra et c’est – entre autres – ce châssis en titane qui donne un côté plus luxueux au produit haut de gamme de la marque à la pomme.

Vous savez maintenant que si vous souhaitiez acheter un iPhone 15 Pro ou Pro Max, il faudra obligatoirement investir dans une coque de protection ou dans une chiffonnette Apple à 25 €…