iPhone 15 : faut-il acheter le dernier smartphone d’Apple ou choisir l’iPhone 14 à moindre coût ?

Un peu plus d’un mois après la Keynote et la sortie officielle de l’iPhone 15 (dans toutes ses versions Pro, Pro Max et Plus), l’heure est venue de faire le bilan et d’observer si ce nouveau smartphone Apple vaut vraiment le coup ou si vous pouvez vous contenter de l’iPhone 14.

Vous savez très probablement que l’iPhone 15 a eu une évolution majeure par rapport à toutes les versions précédentes avec l’arrivée de l’USB-C. Toutefois, cette innovation ne suffit pas à faire taire les questionnements :

Faut-il se ruer sur ce nouveau modèle ou lui préférer l’ancien ?

Possède-t-il des fonctionnalités qu’une version plus ancienne ne possède pas ?

qu’une version plus ancienne ne possède pas ? Faut-il débourser quelques (centaines) d’euros en plus pour avoir un téléphone soi-disant plus performant ?

Réponse dans cet article où nous allons opposer l’iPhone 15 face à l’iPhone 14.

Promos

Le duel : l’iPhone 15 face à l’iPhone 14

Alors, faut-il acheter un iPhone 15 ?

Et bien, tout compte fait, l’iPhone 15 semble proposer son lot de nouveautés qui le différencie clairement de son prédécesseur. Un prix plus faible à la sortie que l’iPhone 14, un écran plus lumineux, une puce de meilleure qualité qui permet même aux gamers de jouer sereinement à n’importe quel jeu disponible sur smartphone.

Apple a réussi à proposer un appareil moins cher cette année, en :

Introduisant un meilleur appareil photo ,

, Améliorant le design grâce au retrait de l’encoche présent à l’avant du téléphone.

Bien entendu, sorti il y a maintenant un an, l’iPhone 14 restera moins cher que l’iPhone 15 et pourra être intéressant pour un utilisateur qui ne cherche pas la performance, mais qui souhaite se procurer un smartphone d’excellente qualité, pour un prix malin.

Questions fréquentes autour de l’iPhone 14 et de l’iPhone 15 ?