L’iPhone 13 n’est arrivé encore que très récemment sur le marché. Mais, comme chaque année, les fans et les observateurs font la course aux informations, aux détails et aux fuites capables de comprendre l’avenir de la marque Apple et l’arrivée de l’iPhone 14.

A quoi ressemblera le prochain appareil d’Apple ? Quelles seront ses caractéristiques ? Alors que l’année 2022 commence tout juste, la prochaine génération des smartphones de la marque à la pomme attise déjà toutes les spéculations. Dans cet article, vous trouverez toutes les informations et rumeurs sur le prochain téléphone iPhone 14. Tour d’horizon complet.

Qu’est-ce que l’iPhone 14 ?

Les premières informations sur l’iPhone 14 avaient déjà commencé à circuler avant même que l’iPhone 13 ne soit disponible. Comme chaque année, Apple et son patron Tim Cook devraient sortir une nouvelle gamme de smartphone, à l’automne. Comme beaucoup de smartphones et de nouveaux équipements imaginés par l’entreprise de Palo Alto, c’est aussi l’occasion de tester et dévoiler d’importantes innovations technologiques. Reste désormais à savoir celles qui seront retenues pour ce modèle. Il faut conserver à l’esprit que c’est une sortie très importante pour Apple, notamment d’un point de vue financier. Par ailleurs, l’entreprise cultive une image perfectionniste, on peut donc penser que l’iPhone 14 ne devrait pas faire exception dans ce domaine.

A lire également : iPhone 12 vs iPhone 13, quelles vraies différences ?

Quelle fiche technique pour l’iPhone 14 ?

La première question est celle de la taille de l’écran. Selon les estimations principales, l’iPhone 14 et 14 Pro disposeraient d’une dalle de 6,1 pouces, et les iPhone 14 Max et 14 Pro Max auraient eux un écran avec une diagonale de 6,7 pouces. Cela sous-entend aussi la disparition de l’iPhone Mini.

L’écran serait une dalle OLED mais avec une technologie différente selon le modèle. Ainsi, l’iPhone 14 Pro pourrait avoir un écran LTPO avec rafraichissement de 120 Hz, contre LTPS avec rafraichissement à 60 Hz pour le modèle classique.

Mauvaise nouvelle en revanche si on se penche sur ce qui nous attend « sous le capot ». Il n’y aura vraisemblablement pas de puce gravée en finesse 3 nm. Apple est ici victime de son fournisseur, TSMC, qui est en retard sur ses prévisions. Le SoC A16 Bionic 3 nm ne pourrait donc être prêt au mois de septembre prochain. C’est sans doute une innovation qui attendra 2023.

On peut donc prévoir que la puce A16 Bionic utilisera la même architecture 5 nm+ que la puce A15 Bionic. On devrait avoir le droit à deux cœurs Avalanche et 4 Blizzard. Les deux premiers sont dédiés aux tâches les plus lourdes, les deux autres aux tâches basiques. Si l’on se base sur les dernières évolutions d’Apple, le gain de performances peut être estimé à 20%. Enfin, les appareils devraient avoir jusqu’à 2 To de mémoire.

Quelle autonomie pour pour le prochain smartphone Apple ?

Les possesseurs d’un premier iPhone s’en souviennent sans doute encore. L’autonomie a longtemps été une vraie bête noire pour la marque de Cupertino. La situation a bien sûr beaucoup évolué en plus d’une décennie. Quand on voit les performances éclatantes de l’iPhone 13, on réclame désormais au moins la même chose.

Quel appareil photo pour l’iPhone 14 ?

Même si on n’achète en général pas un téléphone uniquement pour ses capacités photographiques, c’est devenu, au fil des années, un élément central. Pour ce nouveau modèle, Apple offrirait un module de 48 MP, soit 4 fois plus que ce que l’on a aujourd’hui. Un niveau qui aurait de quoi séduire même les plus exigeants. Ce capteur pourrait aussi permettre de faire des films en 8K. Par ailleurs, un module ultra grand-angle devrait aussi être au rendez-vous. Enfin, un téléobjectif avec zoom optique est annoncé avec insistance pour l’iPhone 14 Pro.

Quel design pour l’iPhone 14 ?

Depuis les débuts de l’iPhone, la question du design a toujours été centrale. Aucun modèle ou presque n’a fait exception à cette tradition. Mais c’est aussi l’occasion d’innover, de changer les matériaux ou notre rapport aux nouvelles technologies. Les spécialistes notent toutefois que l’innovation de ce point de vue est limitée ces dernières années. L’iPhone 14 peut-il apporter une révolution visuelle ?

Selon un rapport d’investisseurs de JP Morgan Chase, l’iPhone 14 pourrait avoir une nouvelle finition en titane, qui remplacerait l’acier inoxydable. C’est plus léger et cela permettrait ainsi de réduire le poids des appareils. Une solution chimique destinée à éviter les rayures serait aussi en développement. A noter que c’est déjà le matériaux utilisé pour l’Apple Watch. Par ailleurs, les boutons de volume pourraient retrouver une forme arrondie, comme on avait pu le voir sur l’iPhone 5S. Un vrai retour en arrière.

L’analyste Ming-Chi Kuo annonce de son côté que les modèles Pro devraient être dépourvus de capteurs TrueDepth. En revanche, on trouverait un poinçon unique pour le capteur selfie. Une technologie similaire à celle proposée par des appareils Android. A la place, on aurait un écran à trous. La dernière rumeur fait état que pour se démarquer de la concurrence, Apple pourrait opter pour une pilule et un poinçon en haut de l’écran. Cette technologie pourrait toutefois seulement concerner l’iPhone 14 Pro.

Selon le journaliste Mark Gurman, on pourrait avoir le droit à un iPhone 14 Pro avec le capteur Touch ID directement intégré à l’écran du smartphone. L’écran serait aussi signé LG.

A l’arrière, le bloc photo proéminent pourrait disparaître. En contrepartie, le nouveau mobile d’Apple serait un peu plus épais. Enfin, Apple devrait conserver le port de charge Lightning plutôt que l’USB-C.

Quel prix pour l’iPhone 14 ?

Dans ce registre, tout dépendra principalement du choix que fera Apple. Le modèle Mini sera-t-il disponible ou bien Apple privilégiera un modèle Max moins coûteux ? Cela impacterait aussi le design puisqu’on partirait alors sur deux tailles : 6,1 et 6,7 pouces. La version à 5,4 pouces serait, elle, abandonnée.

Cependant, le plus difficile pour l’instant à prévoir est la question des stocks. On le sait, le monde technologique est encore très fortement impacté par la pénurie des composants. Comment cela va-t-il évoluer dans les prochains mois ? On a pu voir Sony abandonner la production de la PS5 et produire la 4 pour s’adapter aux circonstances. Mais dans le cas d’Apple, on peut plutôt craindre que la hausse de prix soit répercutée sur les consommateurs. Par ailleurs, l’entreprise américaine serait aussi confrontée à une hausse des prix de la production.

Lueur d’espoir, Ming-Chi Kuo annonce un modèle haut de gamme vendu à 900 dollars. Soit une baisse considérable.

Pour ce qui est du timing, Apple n’a pas encore communiqué officiellement. Cependant, on peut faire une déduction rapide par rapport aux habitudes de la marque. La présentation officielle des appareils de la marque se fait toujours au mois de septembre. Ensuite, les précommandes sont ouvertes très rapidement, tout comme la livraison ou l’achat des modèles. Il faut toutefois noter que 2020 avait constitué une exception avec le début de la pandémie de Covid-19 qui avait chamboulé le calendrier. Cela peut-il se reproduire en 2022 ? Il est encore trop tôt pour se livrer à des pronostics.