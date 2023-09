iPhone 14 Pro : incroyable promotion historique, le smartphone est au meilleur prix sur Amazon

Apple a récemment dévoilé son dernier iPhone Pro et et c’est bel et bien le 14 qui voit aujourd’hui son prix baissé au point d’atteindre son prix le plus bas !

Vous avez un iPhone Pro 11, 12 ou 13 et souhaitez passer sur un modèle plus récent ? Il est peut-être venu le temps de franchir le pas et de s’équiper d’un iPhone 14 Pro. Pour profiter d’une belle remise, nul besoin d’aller chercher des bons plans sur des sites méconnus : c’est bel et bien Amazon qui casse le prix de l’iPhone Pro d’avant-dernière génération et lui fait atteindre un tarif historique !

L’iPhone 14 Pro (256 Go) à moins de 1200 €

Alors qu’il coûtait 1459 € à sa sortie, le prix de l’avant-dernier iPhone Pro vient de s’écrouler et de passer sous la barre symbolique des 1200 € sur Amazon (1149 € pour être précis). Si on se base par rapport au prix initial, cela correspondrait donc à une baisse totale de 21,25%.

Alors bien sûr, depuis un an, le prix n’est pas toujours resté au plus haut et a fréquemment baissé. Cependant, même en partant du dernier prix en date (à savoir : 1259 €), Amazon y applique tout de même une réduction de 9% !

Il est à noter que la promotion concerne l’iPhone 14 Pro 256 Go en noir sidéral : d’autres iPhone 14 Pro avec moins de stockage ou des couleurs différentes peuvent être trouvés pour encore moins cher.

Après une telle réduction, vous pourrez vous balader fièrement avec votre nouvel iPhone !

Est-ce une bonne promo pour l’iPhone 14 Pro ?

Comme vous pourrez le voir ci-dessous, l’iPhone 14 a été sensiblement moins cher en juillet 2023 pendant une très courte période et ne gagnait que 10 € par rapport à la promotion actuelle – qui avec la sortie de l’iPhone 15 risque de perdurer.

Concernant la qualité de l’iPhone 14, nous ne vous apprendrions rien en vous disant qu’il dispose d’un excellent appareil photo, d’une interface intuitive, de performances de haute volée et de tout l’écosystème Apple (Est-ce un défaut ou une qualité ? A vous de juger).

Dans l’ensemble, il s’agit donc là d’une très bonne opportunité pour s’offrir un des meilleurs smartphones actuellement sur le marché à un prix historiquement faible.

