iPhone 14 : des problèmes d’autonomie et de batterie moins d’un an après la sortie ?

De nombreux internautes ont partagé l’état de la batterie de leur iPhone 14 Pro et celle-ci tombe déjà sous la barre des 90% (11 mois après sa sortie). Focus.

Vous avez acheté un iPhone 14 Pro et constatez que la batterie ne tient plus une journée entière ? Vous n’êtes pas seul. De nombreux clients ont fait remonter le problème à Apple et la marque a répondu :

« Une batterie normale est conçue pour conserver jusqu’à 80 % de sa capacité d’origine au bout de 500 cycles de charge complets dans des conditions d’utilisation normales. » Support Apple

Vous voilà rassuré, non ? Dans les faits, il existe des raisons qui peuvent expliquer la détérioration prématurée de l’iPhone 14 Pro ainsi que des moyens d’optimiser son autonomie.

Pourquoi l’autonomie de l’iPhone 14 Pro chute-t-elle aussi vite ?

Il faut déjà souligner l’évidence : la batterie s’use en fonction des usages. Plus vous utilisez votre smartphone, plus sa capacité à conserver une autonomie élevée s’amenuise. Mais à la rigueur, cette explication est valable pour tous les smartphones et pas uniquement pour l’iPhone 14 Pro.

Le dernier iPhone possède quelques spécificités qui peuvent tirer sur la batterie :

Un écran OLED : l’iPhone 14 Pro a changé le type de dalle et la nouvelle est 2 fois plus lumineuse que les précédentes. Qui dit plus de luminosité, dit également moins de batterie .

: l’iPhone 14 Pro a changé le type de dalle et la nouvelle est 2 fois plus lumineuse que les précédentes. Qui dit . La fonctionnalité « Toujours à l’écran » : l’iPhone 14 possède une option activée par défaut qui laisse l’écran continuellement allumé (à faible intensité) même lorsque l’écran est verrouillé.

: l’iPhone 14 possède qui laisse l’écran continuellement allumé (à faible intensité) même lorsque l’écran est verrouillé. La bêta d’iOS 17 : il est possible que certaines personnes qui se plaignent d’un défaut de batterie soient passées à l’iOS 17 qui n’a pas encore finalisé tous ses tests (notamment ceux autour de la batterie).

Si vous désirez plus de détails, nous avions consacré un article aux 10 conseils pour augmenter la durée de vies de vos batteries

La première chose que vous devez faire est d’aller dans les paramètres de votre iPhone 14 Pro et de retirer la fonctionnalité « Toujours à l’écran ». Pour ce faire, vous devrez accéder à vos réglages et plus précisément dans la section « Luminosité et affichage » et décocher l’option par défaut.

Quelques conseils de charge peuvent également vous permettre d’optimiser l’autonomie de votre smartphone comme :

Ne jamais passer en dessous des 5% ,

, Ne pas le laisser brancher quand il atteint les 100% (afin d’éviter les micro charges),

Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il charge (afin d’éviter les surchauffes),

Bien penser à fermer les applications inutiles.

Si malgré ces quelques astuces votre batterie est effectivement défectueuse (sous la barre des 80%), AppleCare+ vous permettra de la changer moyennant un paiement de 119€ (minimum).