Avec l’iPhone 14, vos selfies n’auront jamais été aussi beaux

Comme chaque année, l’iPhone 14 se dévoile toujours un peu plus à l’approche de septembre. Dernière nouvelle en date : la caméra selfie devrait subir sa plus grosse mise à jour depuis bien longtemps sur un iPhone.

À vrai dire, cela fait quelques mois que la rumeur amplifiait sur ce changement majeur pour le capteur frontal de l’iPhone 14. C’est désormais confirmé par l’analyste réputé Ming-Chi Kuo : le prochain smartphone d’Apple va considérablement revoir sa copie pour des selfies photo et vidéo toujours plus beaux. C’est en discutant avec les différents fournisseurs de la marque qu’il a ainsi pu rapporter des améliorations notables en termes d’ouverture d’objectif et de mise au point.

L’iPhone 14 mise sur l’autofocus en frontal

C’est une première pour Apple : alors que les générations précédentes de l’iPhone proposaient toutes une mise au point fixe sur sa caméra frontale, l’iPhone 14 serait le premier téléphone de la marque à proposer un autofocus pour les selfies. L’utilisateur aura ainsi un bien meilleur contrôle sur la zone de netteté de l’image et donc la mise au point sur n’importe quel sujet. Mais ce n’est pas tout, car le capteur frontal devrait aussi s’améliorer au niveau de l’ouverture d’objectif.

Cette autre amélioration va donc de pair avec la première : l’objectif passerait ainsi d’une ouverture de f/2,2 à f/1,9. Concrètement, une plus grande ouverture équivaut à plus de lumière passant par les différentes lentilles et donc une plus grande vitesse d’obturation possible pour éviter les éventuels flous dus au mouvement du téléphone. Cela permettra aussi des portraits toujours plus stylisés avec un flou d’arrière-plan (ou bokeh) encore plus prononcé.

La caméra frontale ne sera pas la seule à subir d’importantes modifications. Les versions Pro de l’iPhone 14 auront, semble-t-il, un capteur de 48 MP capable de filmer en 8K à côté d’un tout nouveau capteur ultra grand-angle. Ces améliorations ne devraient cependant pas concerner les versions non Pro du téléphone, qui subissent en plus un certain retard technologique en embarquant la puce A15 Bionic de 2021. Le fin mot de l’histoire est prévu pour septembre, date à laquelle l’iPhone 14 et ses différentes déclinaisons seront dévoilés au grand public.

