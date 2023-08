Le prix de l’iPhone 14 s’écroule juste avant la Keynote : le moment idéal pour passer chez Apple

Vous rêvez de vous offrir un iPhone de dernière génération, mais les prix sont toujours trop élevés ? Il est peut-être venu le moment de vous équiper !

La Keynote – grande messe Apple où la marque annonce ses futurs produits – aura lieu le 12 septembre. L’événement est scruté de très près car l‘iPhone 15, l’iOS 17 et des nouveaux AirPods devraient être dévoilés. Conséquence directe de l’annonce d’un prochain modèle de smartphone ? Le prix du précédent s’effondre ! Alors qu’il coûtait plus de 1000 € quelle que soit ça version il y a presque un an, il est désormais possible de le trouver (neuf) à moins de 800 €. On vous explique comment mettre la main dessus.

L’iPhone 14 128 Go à prix cassé

Autant le dire tout de suite, la promo la plus intéressante est chez Rakuten et concerne la version 128 Go que vous pourrez acheter pour « seulement » 764,99 € soit une baisse de 254 € par rapport au prix initial (1019 €).

La seule véritable difficulté restante est de choisir la couleur qui vous plaira le plus.

Une réduction de 25% qui pourrait convaincre certains indécis de passer chez Apple !

Les autres gammes d’iPhone 14 à prix réduit

Le modèle 128 Go n’est pas le seul à bénéficier d’une promotion, les 256 et 512 Go ont également vu leurs prix baisser dans une moindre mesure. Il faut également noter que les réductions ne sont pas les mêmes en fonction des couleurs : rien ne vous empêche de prendre la couleur la moins chère et d’y ajouter une coque pour la camoufler.

Bons plans sur les iPhone 256 et 512 Go L’iPhone 14 256 Go (Gris, Blanc, Mauve, Minuit)

999€ au lieu de 1149€ sur Amazon.fr au lieu desur Amazon.fr

L’iPhone 14 512 Go (Minuit)

1225€ au lieu de 1409€ sur Amazon.fr au lieu desur Amazon.fr