Apple iPhone 13

L’iPhone idéal pour le quotidien

Un an et demi après sa sortie, le design de l’iPhone 13 n’a pas pris une ride. Seule l’encoche relativement imposante en haut de son écran trahit son âge. Son châssis en aluminium allie légèreté et qualité de fabrication. L’écran OLED est, lui aussi, remarquable, tant pour son contraste que par sa luminosité. Grâce à son processeur A15, l’iPhone 13 est une merveille de fluidité et chauffe très peu.

C’est au niveau de la photo que la différence est la plus notable entre l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro. On retrouve ici un module principal de 12 Mpx qui propose une image certes un peu froide, mais plutôt bien détaillée. Ce module est également à l’aise avec les basses lumières. Le module ultra grand-angle de 12 Mpx offre quant à lui une image correcte, mais pas exceptionnelle non plus. Ces deux modules associés à la caméra frontale sont suffisants pour la plupart des situations de la vie de tous les jours. Ils seront en revanche un peu limités si on veut pousser un peu plus loin l’expérience photo.

Plus d’informations sur le site d’Apple.

Retrouvez l’iPhone 13 sur CertiDeal.

Les plus Design et qualité de fabrication,

Autonomie correcte. Les moins Temps de chargement de la batterie,

Pas de téléobjectif.

Faut-il acheter l’iPhone 13 ? Achetez si … Vous recherchez un iPhone polyvalent et à l’aise dans toutes les situations.

Vous voulez le meilleur d’Apple à un prix raisonnable. N’achetez pas si … Vous utilisez des applications très exigeantes en matière de performance.

Vous recherchez un smartphone pour la photo et la vidéo.

Caractéristiques principales