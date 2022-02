En attendant de nouvelles informations sur l’iPhone 14 à se mettre sous la dent, tuons le temps avec ce qui reste. Si Apple s’évertue à sortir une version de son célèbre smartphone chaque année, il y a bien une raison non ? Passons outre leur apparence quasi identique pour fouiner un peu plus loin. En le comparant avec son successeur, découvrons ce que l’iPhone 12 a de moins… ou de plus sait-on jamais.

iPhone 12 vs iPhone 13 : les caractéristiques techniques

iPhone 12 Taille de l’écran : 6,1 pouces

6,1 pouces Définition : 2340 x 1170

2340 x 1170 Technologie d’affichage : OLED

OLED Puce : Apple A14 Bionic

Apple A14 Bionic Stockage : 64/128/256 Go

64/128/256 Go RAM : 4 Go

4 Go Batterie : 2815 mAh

2815 mAh Capteurs dorsaux : 2 x 12 Mpx

2 x 12 Mpx Capteur frontale : 12 Mpx iPhone 13 Taille de l’écran : 6,1 pouces

6,1 pouces Définition : 2532 x 1170

2532 x 1170 Technologie d’affichage : OLED

OLED Puce : Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Stockage : 128/256/512 Go

128/256/512 Go RAM : 4 Go

4 Go Batterie : 3240 mAh

3240 mAh Capteurs dorsaux : 2 x 12 Mpx

2 x 12 Mpx Capteur frontal : 12 Mpx

VOIR LES PROMOS SUR backmarket.fr Voir l’offre

iPhone 12 vs iPhone 13 : un design qui ne bouge pas beaucoup

Question dimensions, la différence se distingue à peine avec 0,3 millimètre supplémentaire en hauteur. Idem pour le poids, la balance affiche 10 grammes de plus. Certification IP68, boutons identiques, pas de Touch ID, un port jack toujours absent et le même châssis en aluminium. Le changement c’est quand ? Jetez un œil à l’encoche. Cette dernière a perdu 20 % de sa surface et le capteur frontal qui s’y trouve passe dans le bord gauche. Précisons qu’elle accueille toujours la technologie face ID. Dans son dos, la disposition des objectifs dans le module photo a aussi changé. Le capteur principal et l’ultra grand-angle autrefois aligné se retrouvent en diagonale. Le premier en bas et le second en haut. Cette disposition permet notamment de laisser la place nécessaire au nouveau capteur principal. Quant au passage du port Lightning vers l’USB type C, il va falloir attendre au moins une itération de plus pour le voir. Enfin, les coloris disponibles plafonnent à cinq au lieu de six, le vert ainsi que le mauve laissent place à « lumière stellaire » et le ton général s’éclaircit.

iPhone 12 vs iPhone 13 : un grand frère logiquement plus accessible

Sur le tarif de départ, une centaine d’euros sépare les deux smartphones. Le premier grimpe à 809 € et le second et atteint 909€. Néanmoins, cette différence est à relativiser, car la version de base de l’iPhone 13 possède 128 Go de stockage lorsque celle de l’iPhone 12 n’en dispose que de 64 Go. En 2022 ça ne fait pas beaucoup ! Ainsi, il est plus pertinent de comparer le prix initial de l’iPhone 13 avec celui de l’iPhone 12 en 128 Go soit 589€. Quant aux versions 256 Go, elles sont à 979€ pour ce dernier et 1029€ pour le 13 enfin, étant donné son année de bons et loyaux services, l’iPhone 12 se trouve à de bons prix en reconditionné. Sur Back Market, vous pouvez espérer l’obtenir en 64 Go pour moins de 600€ par exemple. Tant que vous ne l’achetez pas sur n’importe quelle plateforme ça devrait bien se passer.

Affichage : un iPhone 13 qui brille un peu plus

Tout d’abord, les dimensions de l’écran ne bougent pas entre les deux versions. Si l’iPhone 13 conserve la dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces et la résolution de son prédécesseur, sa définition passe de 2340 x 1170 à 2532 x 1170. Quant à la luminosité, le maximum de 625 nits de l’iPhone 12 fait place au 800 nits de l’iPhone 13. Toutefois, la luminosité maximale en mode HDR reste à 1200 nits pour les deux. Du côté du temps de rafraîchissement, on retrouve du 60 hertz sur les deux smartphones. Du 120 Hz pour les iPhone de base ? Il va falloir attendre le prochain voir celui qui suit ce dernier. C’est dommage, il s’agit encore d’un avantage significatif que possèdent les smartphones sous Android dans la même gamme de prix.

iPhone 12 vs iPhone 13 : des gains de performances intéressant

Cette treizième version marque l’arrivée d’une nouvelle puce. Plus de A14 Bionic, place à la A15 Bionic ! De l’un à l’autre, l’architecture ne change pas. On retrouve six cœurs dans le processeur, dont 2 hautes performances et 4 écoénergétiques. Pour la A15, les premiers atteignent une fréquence de 3,24 GHz et les seconds tournent à 1,82 GHz. Soit une légère amélioration par rapport aux cœurs de son aîné qui affichaient respectivement 3,1 GHz et 1,8 GHz. La puce A15 Bionic amène également la compatibilité avec le Wi-Fi 6E ainsi que de meilleures performances en 5 G. Quant à la mémoire vive, il y a toujours 4 Go sous la coque, pas de changement.

Ces petites différences se traduisent logiquement par un gain de performance. Ainsi, l’iPhone 13 obtient un score 11% supérieur à celui de l’iPhone 12 au benchmark Antutu 9. En outre, il affiche de meilleurs résultats pour le benchmark Geekbench 5 avec 9 % de plus en monocœur et 14% en multicœur. Pour en finir avec les chiffres, l’iPhone 13 se montre plus efficace que son grand frère au sujet des performances graphiques avec 28% de points en plus sur le benchmark 3DMark Wild Life. Les deux tiennent très bien la comparaison avec les puces concurrentes comme le Snapdragon 888 de Qualcomm. Rassurez-vous, l’iPhone 12 est encore loin d’être à la ramasse, encore heureux !

iPhone 12 vs iPhone 13 : un module photo amélioré ?

Outre la modification du placement des objectifs, difficile de trouver des différences visibles à ce propos. Néanmoins, Apple a précisé que ceux au dos de l’iPhone 13 sont légèrement plus gros, ce qui leur permet de capter davantage de lumière. Autrement dit, ils donnent des photos plus claires avec moins de bruit numérique. En outre, la firme de Cupertino a ajouté la stabilisation d’image optique IBIS jusqu’ici réservée à l’iPhone 12 Pro Max. Traduction ? Les images de l’objectif principal gagne en stabilité par rapport au 12. Apple a également expliqué que l’ultra grand angle de son dernier smartphone offre plus de détails dans les parties sombres des clichés. Pour finir, le mode photo de l’iPhone 13 utilise le Smart HDR 4 et empêche d’ailleurs de le désactiver. Chose qui pourrait gêner des photographes exigeants.

Un nouveau mode portrait pour les réalisateur en herbe

D’ordinaire réservé à la photo, Apple l’a étendu à la vidéo avec son le mode « cinématique ». Celui-ci permet d’appliquer automatiquement un effet bokeh sur ce que vous filmez en temps réel. De plus, ce mode intègre une fonction « Focus Racking » qui permet de déplacer la mise au point pendant un plan d’un sujet à un autre. Normalement complexe, la réalisation de cet effet ne demande que votre doigt pour fonctionner ici. Compte tenu de l’exigence de calcul de cette nouveauté, la définition avec elle se limite à du 1080p en 30fps. Puisqu’on est dans la vidéo, l’iPhone 13 peut aussi filmer jusqu’en 60fps avec le mode Dolby Vision HDR alors que son prédécesseur ne dépasse pas 30fps. Avec son dernier modèle, Apple va toujours plus loin dans sa volonté de proposer un outil de capture efficace pour tout type de contenu.

iPhone 12 vs iPhone 13 : l’autonomie prend de l’altitude

Il s’agit de l’un des arguments de vente principaux de l’iPhone 13. Sur le plan technique, la batterie de ce dernier affiche 455 mAh de plus que celle de l’iPhone 12. Ce n’est pas très impressionnant en théorie, mais en pratique… Le youtubeur Tech américain s’est amusé à comparer l’autonomie de tous les iPhones actuellement vendus par Apple grâce à un test. Pendant plusieurs heures et de façon synchronisée, il lance des réseaux sociaux, des jeux ou bien des vidéos. Le résultat demeure sans appel. Lorsque l’iPhone 12 atteint les 0% au bout de 5 heures et 54 minutes, son successeur en a encore 25 sous le capot ! Pire, l’iPhone 13 Mini tient toujours bon avec 10%. Et si l’on regarde différentes reviews, la nouvelle sur le web, version gagne entre une et deux heures d’autonomie en fonction des tests réalisés. Enfin, la présence d’une batterie plus grosse implique un rechargement légèrement plus long. Pas de quoi s’affoler cependant.

iPhone 12 vs iPhone 13 : lequel acheter au final ?

Chaque année, la stratégie d’Apple est simple : commercialiser le meilleur iPhone jamais sorti. Ainsi, il n’est pas étonnant de constater que l’iPhone 13 domine l’iPhone 12 dans tous les domaines. Hormis celui du prix de vente neuf. Et même là, l’écart demeure faible. La centaine d’euros qui les séparent offrent entre autres une autonomie plus importante, de meilleures performances ainsi que de sérieuses améliorations pour la photo et vidéo. De plus, si l’on part avec une quantité de stockage identique sur les deux téléphones, la différence descend à 50 € ! Une somme qui ne suffit pas à compenser ce que l’iPhone 12 a de moins alors qu’on débourse quand même 859 € pour lui. Pour repasser à un gain monétaire vraiment avantageux, il reste le marché de l’occasion, le reconditionné (Back Market, Amazon Renewed) ou une grosse promotion. Dans le dernier cas, l’iPhone 13 pourrait très bien en bénéficier au même moment ce qui nous ramène au même point.

Achetez l’iPhone 13 si : Vous avez une utilisation gourmande en énergie

Le mode cinématique a un véritable intérêt pour vous

Vous avez besoin de 128 Go de stockage

« Toujours plus de puissance ! » Achetez l’iPhone 12 si : Le reconditionné ne vous fait pas peur

Vous cherchez un bon iPhone mais pas le meilleur

« 64 Go ça me suffit largement »

Vous souhaitez passer d’Android à iOS mais vous êtes de nature prudente

Quelles différences entre les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max avec les iPhones 13 Pro et 13 Pro Max ?

Évidemment, chaque catégorie a bénéficié d’une amélioration particulière en plus de celle présente sur le téléphone de base. Côté design, on ne repère aucune différence, le Pro reste à 6,1 pouces et le Max à 6,7 pouces. En vérité, le changement se trouve à l’intérieur. La puce A15, la définition légèrement plus importante, vous connaissez la chanson. Le module photo arbore des d’objectifs plus gros avec une ouverture plus grande et ses clichés de nuit gagner en qualité. Le mode nuit est d’ailleurs disponible sur les trois capteurs. Chez le Pro comme le Pro Max, le zoom du téléobjectif passe de x2 à x3. En outre, l’ultra grand-angle gagne une stabilisation optique et une fonction « macro » en photo et vidéo.

Une évolution technique marquante

Pour les deux modèles, la luminosité maximale de l’écran franchit la limite de 800 nits pour atteindre 1000 nits et surtout il intègre la technologie Pro motion. Son taux de rafraîchissement va donc jusqu’à 120 Hz ce qui offre une expérience plus fluide et plus agréable. De plus, cette fréquence s’adapte à votre utilisation et peut descendre à 10 Hz pendant la lecture d’un article par exemple. Chose qui soulage grandement la batterie et garantit une meilleure autonomie. Lorsque le 12 Pro tient 15 heures et sa version Max 23 heures, le 13 Pro grimpe à 22 h et le 13 Pro Max atteint les 27 heures. Précisons que les iPhone 12 Pro et Pro Max ne sont plus vendus par Apple. Les modèles neufs, s’il en reste, vont rapidement laisser place à l’occasion et au reconditionné.

Et les iPhones Mini ?

Décidément, vous voulez en savoir des choses ! Comme la version de base, l’iPhone 13 mini démarre avec 128 Go au lieu de 64 Go. À stockage égal, 70€ séparent ces deux smartphones et 120€ dans le cas contraire. En outre, l’iPhone 13 Mini cumule la plupart des améliorations de l’iPhone 13 :

Augmentation de la luminosité maximale de 625 à 800 nits

Des objectifs qui captent davantage de lumière

Vidéo Dolby Vision HDR jusqu’en 4K 60fps et mode cinématique

Placement en diagonale des objectifs photo

Présence de la puce A15 Bionic

Pour finir, l’amélioration de l’autonomie touche aussi le dernier des poids légers. Avec 2437 mAh au lieu de 2227 mAh et une meilleure optimisation logiciel, il gagne entre 1 h 30 et deux heures d’utilisation en fonction des tâches auxquelles il fait face.