L’iPhone 12 est interdit de vente : avez-vous été mis en danger par le smartphone ?

C’est à travers un communiqué alarmant de L’ANFR (l’Agence Nationale des FRéquences) que les iPhone 12 se sont vus retiré de la vente. La raison ? ils émettaient bien trop d’ondes.

Alors qu’Apple vient tout juste d’annoncer son iPhone 15 et de confirmer son passage à l’USB-C, c’est le 12ᵉ modèle qui fait les gros titres depuis ce matin à cause d’un excès d’ondes ! L’interdiction de vente fait peur et on s’imagine directement avoir été mis en danger par la firme californienne, mais est-ce vraiment le cas ?

Un excès d’onde : est-ce dangereux pour la santé ?

Si on se fie aux dires de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) :

« Rien n’indique pour le moment que l’exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine […] malgré de nombreuses recherches. » OMS

Il est alors important d’observer que si l’iPhone 12 dépasse bel et bien la limite d’ondes autorisées, il n’en explose pas non plus les compteurs. Comme le souligne le ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot :

« L’iPhone 12 ne dépasse que très légèrement la norme d’émission d’ondes électromagnétiques. Son débit d’absorption spécifique (DAS) est de 5,7 watts par kilogramme alors que le seuil est de 4 W/kg » Jean-Noël Barrot pour Le Parisien

Ne jetez pas tout de suite votre iPhone 12 par la fenêtre…

Que faire si vous avez un iPhone 12 ?

Comme nous venons de le voir, il n’y a pas de raison de céder à la panique, l’ANFR ne fait qu’appliquer le règlement même si le risque sur la santé n’est pas avéré.

Ce léger excès vient du fait que les iPhone sont fréquemment à la limite du seuil autorisé et que des mises à jour du logiciel peuvent parfois le faire fluctuer. Vous l’aurez compris : il suffit d’attendre qu’Apple rectifie le tir lors d’une prochaine MAJ et pour « mettre la pression » à la firme de Cupertino, le ministre de la Transition numérique n’exclut pas un rappel des iPhone 12 si Apple ne réglait pas ce défaut sous 15 jours.

« Je suis prêt à ordonner le rappel des iPhone 12 en circulation. La règle est la même pour tout le monde, y compris les géants du numérique » Jean-Noël Barrot